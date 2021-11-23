3 مستشفيات للإخلاء الطبى ضمن خطة الاستعداد لاحتفال طريق الكباش

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والمشاركين فى هذا الحدث التاريخى الذى تشهده مصر يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، وتضمن الوفد الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور أحمد حنفى، مستشار رئيس الهيئة للشؤون العلاجية والتميز الإكلينيكى.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه من المقرر اليوم تفقد مستشفيات الإخلاء والطوارئ المخصصة للتأمين الطبى للحدث واستقبال أى حالات مرضية، ومنها مستشفى الأطفال التخصصى "العديسات سابقًا" المخصصة لاستقبال المشتبه أو المؤكد إصابتهم بفيروس كورونا، والتى خصصتها هيئة الرعاية الصحية بالكامل كمستشفى عزل لاستقبال وعزل وعلاج مصابى الفيروس، وكذلك زيارة مستشفى إيزيس التخصصى مستشفى الإخلاء الطبى الطارئ لاستقبال أى حالات مرضية، ومستشفى الكرنك الدولى المستشفى المخصصة لتقديم الرعاية الطبية لكبار الشخصيات المشاركة بفعاليات الحدث حال تعرضهم لأى طارئ صحى، إضافة إلى تفقد نقاط الفرز والمسح المبدئى المخصصة لإجراء اختبارات الكشف المبدئى لفيروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتم اتخاذها حرصًا على صحة وسلامة المشاركين فى هذا الحدث.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر وجاهزيتها لاستقبال أى حالات مرضية ضمن خطتها للتأمين الطبى لاحتفالات افتتاح طريق الكباش الأثرى بالمحافظة، مشيرة إلى دعم تلك المستشفيات بفرق طبية إضافية فى التخصصات الحرجة، ولافتة إلى توافر مخزون كاف واستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، وأكياس الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى تجهيز فرق الانتشار السريع بهدف التدخل وتقديم الدعم السريع فى حالة حدوث أى طارئ.

وأضافت الهيئة، أن خطة التأمين الطبى لفعاليات افتتاح طريق الكباش الأثرى بالأقصر، تتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، ومنها قطاع الطب الوقائى بالوزارة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وجميع المشاركين بالحدث من عدوى فيروس كورونا، وكذلك التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لتحديد طرق الإبلاغ عن وقوع أى حالات مرضية أو التعامل مع أى طارئة حال حدوث أى حادث فردى أو جماعي، لافتة إلى أنه تم التديب المشترك على هذه الخطة مع هيئة الاسعاف المصرية وعمل محاكاة للإخلاء الطبى فى حال أعداد الإصابات القليلة أو الكبيرة على المستشفيات المحددة للإخلاء، إضافة إلى التنسيق مع الإدارة المركزية للرعاية العاجلة للتعامل مع الحالات واستقبالها وعلاجها على أعلى مستوى وتقديم الرعاية الطبى اللازمة لها بشكل تنسيقى متكامل واحترافى.

وتابعت الهيئة، أن الفرق الطبية من هيئة الرعاية الصحية، تشارك فى التأمين الطبى بالفنادق المقرر استضافة وإقامة الوفود المشاركة بالحدث بها من خلال توفير نقاط وعيادات تأمين طبية متواجدة بأماكن إقامة الوفود، وكذلك نقاط تأمين طبية محددة على طول طريق الكباش لتقديم الإسعافات الأولية واللازمة لأى حالة مرضية، إضافة إلى التعامل مع أى طارئ صحى أو المساعدة فى إخلاء أى حالة مرضية للمستشفيات المحددة للإخلاء الطبى.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، دور فريق السياحة العلاجية وإدارة الخدمات الفندقية بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة فى استقبال الوفود رفيعة المستوى المشاركة بالحدث، وتمركزها فى مطار الأقصر الدولى لاستقبال الوفود والترويج لمبادرة هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية "نرعاك فى مصر"، إضافة إلى تقديم مساعدة للحالات الطبية الطارئة فى المطار، والتى ستشارك أيضًا بالتنسيق مع الطب الوقائى التابع لوزارة الصحة والسكان بالحجر الصحى للمطار فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والفرز، والتأكد من التطعيم للوافدين، وإجراء المسحات للحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، تماشيًا مع جهود الدولة المصرية فى التصدى لانتشار فيروس كورونا.

ولفتت، إلى دعم هيئة الرعاية الصحية خلال الأيام الماضية جهود فرق وزارة الصحة والسكان المسئولة عن تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، من خلال مشاركة الفرق الطبية بجميع مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر فى تطعيم المواطنين والتوسع فى مراكز تلقى اللقاح بجميع منشآت هيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى انتشار فرق طبية متنقلة بجميع أنحاء المحافظة لتطعيم المواطنين محل إقامتهم أو تواجدهم بالأماكن والساحات الكبرى والميادين العامة، والذى ساهم فى دعم خطة الدولة فى الحملة القومية للتطعيم ضد فيروس كورونا، والذى حقق نتائج كبيرة فى تطعيم عدد كبير من المواطنين بالمحافظة.

وتابعت الهيئة: أن خطتها للتأمين الطبى لهذا الحدث التاريخى تضمنت إعداد السيناريوهات المتوقعة لأى حادث أو طارئة أثناء فعاليات الحدث لسرعة التعامل مع أى أزمة طارئة سواء بالتعامل مع الحوادث الفردية والجماعية بموقع الحدث أو خارجه، وسواء كانت إصابات فردية أو جماعية، لافتة إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ التابعة لهيئة الرعاية الصحية على مدار الساعة وتنسيقها مع غرف عمليات إدارة الأزمات والطورائ للجهات الأخرى كمديرية الأمن أو المحافظة لإدارة أى أزمة والتعامل الفورى مع أحداث طارئة حال حدوثها، وكذلك التنسيق مع المستشفيات المحددة للإخلاء الطبى لتحويل الحالات إليها وتلقيهم الخدمات والرعاية لصحية اللازمة لعلاجهم على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أنه سيتم استثمار هذا الحدث التاريخى فى الترويج لمشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية التى أطلقتها الهيئة "نرعاك فى مصر"، والاستغلال الأمثل لإمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية باستقدام الوافدين للسياحة العلاجية للعلاج بمستشفياتها من خلال تطبيق أحدث برامج السياحة العلاجية بمنشآت صحية تم تجهيزها على أعلى مستوى بمعايير عالمية، وذلك بما يحقق استراتيجية الهيئة الرامية إلى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وأكد السبكى، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك قدرة هائلة للتأمين الطبى لمثل هذه الأحداث والفعاليات الكبرى، لما أثبتته من كفاءة فعلية على أرض الواقع بقدرتها على بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظات على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية، وأثر ذلك على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، والذى حاز على الإشادات العربية والدولية.

كما أكد الدكتور أحمد السبكى، قدرة الهيئة على إدارة الأزمات والأحداث المفاجئة لاعتمادها على الوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة الأزمات والطوارئ، وكذلك ضمها العديد من الخبرات والكفاءات فى إدارة مثل هذه الأحداث والفعاليات والتأمين الطبى لها، لافتًا إلى التجربة الناجحة للهيئة العامة للرعاية الصحية فى التأمين الطبى لاحتفالات يوم المدن العالمى، والذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمحافظة الأقصر يوم 31 أكتوبر الماضى.