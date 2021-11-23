جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الصومالى، خلال فعاليات قمة الكوميسا الحادية والعشرين، فى العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومشاركة وحضور ممثلى الدول الإفريقية أعضاء التجمع، أن الدول الإفريقية عانت من تداعيات جائحة كورونا، وعلينا العمل على سرعة التعافى منها.
وأضاف، أنه لا بد من التكامل الاقتصادى بين دول الكوميسا ووضع الخطط الجادة لجمع أكبر قدر من الاستثمار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الصومال: إفريقيا عانت من تداعيات كورونا وعلينا العمل على سرعة التعافى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.