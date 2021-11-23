رئيس الصومال: إفريقيا عانت من تداعيات كورونا وعلينا العمل على سرعة التعافى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الصومالى، خلال فعاليات قمة الكوميسا الحادية والعشرين، فى العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومشاركة وحضور ممثلى الدول الإفريقية أعضاء التجمع، أن الدول الإفريقية عانت من تداعيات جائحة كورونا، وعلينا العمل على سرعة التعافى منها.

وأضاف، أنه لا بد من التكامل الاقتصادى بين دول الكوميسا ووضع الخطط الجادة لجمع أكبر قدر من الاستثمار.