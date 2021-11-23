التنمية المحلية: تستقبل حوالى 100 طن مخلفات يومياً وبتكلفة 25 مليون جنيه

وزير التنمية المحلية يعلن تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بديرب نجم بمحافظة الشرقية

في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية ، لتكليفات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بأهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في مختلف محافظات الجمهورية .

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة حول تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بديرب نجم اليوم الثلاثاء لمحافظة الشرقية وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة 25 مليون جنيه والتي تأتي في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأوضح اللواء محمود شعراوى ، أن الوزارة تتابع عَلِي قدم وساق كافة مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى نظافة الشوارع فى أسرع وقت ممكن .

وقال وزير التنمية المحلية أن المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة ديرب نجم تبلغ المساحة الكلية لها حوالي 4100 م2 وهي عبارة عن منشأة مؤمنة بسور مبانى طوب ذات هيكل خرسانى بطول 260 متر.

المحطة بها رصيف تفريغ بمساحة (700 م2) ومتصل بمطلع ( رامب دخول وخروج) من الخرسانة المسلحة ، كما أن المحطة مجهزة بميزان بسكول ورصيف استقبال وخرانات حريق، بالإضافة إلى نقاط إستقبال المفروازت أو المخلفات الإلكترونية، وكذلك منطقة تفتيش الشاحنات و مكان خدمات للعاملين ومناطق سير للمشاة معزولة عن مسارات المعدات والسيارات، والمحطة بها مصدر مياه دائم للغسيل ونظافة المعدات التى تعمل داخل الموقع و مكان لتخزين الحاويات، بالإضافة إلى ورشة/ مكان إصلاح للقيام بإجراءات الصيانة والفحص الدوري للمعدات المستخدمة بالموقع.

وأشار التقرير الذي تم عرضه عَلِي وزير التنمية المحلية يوجد بالمحطة عدد 4 سيارة رأس جرار مزودة بنصف مقطورة قلاب خلفي سعة 40 م3 ولودر ومولد كهرباء بالإضافة إلى محطة غسيل السيارات وتتسع المحطة لاستقبال ما يقرب من 100 طن يومياً.