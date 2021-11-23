/662661/كورنيش-جديد-لمدينة-سمنود-بالغربية-على-غرار-مدينة-طنطا

تفقد اليوم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية يرافقة النائب محمد أحمد زايد عضو مجلس النواب عن دائرة سمنود والعقيد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية والأستاذ اسلام النجار رئيس مجلس مدينة سمنود،لترعة الساحل المتواجدة داخل مدينة سمنود والمقرر انشاء كورنيش على جانبيها بطول امتدادها من شارع شركة الملابس حتى كوبرى المرور من الجهتين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد رحمى أن الكورنيش الجديد سيتم تنفيذة قريباً گ متنفس جديد لأهل مدينة سمنود يتميز بالشكل الحضارى الراقى ليناسب تلك المدينة الأثرية بجانب إلى خلق محور مرورى جديد داخل مدينة سمنود.

كورنيش جديد لمدينة سمنود بالغربية على غرار كورنيش طنطا

الجدير بالذكر أن إسلام النجار رئيس مدينة سمنود كان قد تحدث فى حوار سابق عن تلك المشروع لموقع «دوت الخليج» وأكد على أهمية هذا المشروع لمدينة سمنود موضحاً أنه سيتم عرض الفكرة على محافظ الغربية بالتنسيق مع النائب محمد زايد عضو مجلس النواب بالإضافة لجانب بعض المشروعات المقترحة من رئيس المدينة حتى يرقى بمدينة سمنود كونها من أهم المدن الأثرية الموجودة بالمحافظة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد قررت تكليف المهندس ناصر حسن وكيلاً للوزارة بمحافظة الغربية منذ عام ٢٠١٩ خلفا ل محمد فاروق الذى كان يشغل منصب القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم خلفا للشناوى عايد الذى تم تصعيدة مدير لمديرية التربية والتعليم بالأقصر.

بقرار وزارى: تجديد الثقة لناصر حسن مديراً لمديرية التربية والتعليم بالغربية

الجدير بالذكر أن قرار الوزير اليوم يرجع تقديراً للمهندس ناصر حسن لجهودة المبذولة واعمالة الملموسة داخل المديرية خلال العامين الماضيين والدور الذى لعبة من أجل تنفيذ كافة الأعمال المكلف بها من قبل الوزارة . حيث قدم المهندس ناصر حسن مدير المديرية خالص الشكر والتقدير للسيد وزير التربية والتعليم على تقتة الغالية متمنياً من الله أن يكون عند حسن ظن الجميع.