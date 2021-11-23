موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021، يسعى الكثير من المواطنين معرفة توقيت الحصول على الرواتب والحوافز المحددة لشهر ديسمبر.

دوت الخليج

تعرف على على موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

العاملين فى الجهاز الإداري للدولة والعاملين فى القطاع الخاص يسعون لتحصيل المبالغ المالية مستحقة الدفع، وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل، وهو ما نشير إليه فى السطور التالية.

وخلال الساعات الماضية جرى بحث مكثف على محرك «جوجل» بشأن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021.

وتلتزم وزارة المالية خلال الشهور الماضية بتوزيع أيام صرف المرتبات، وهو ما تم اتباعه منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر.. توزيع أيام الصرف لتجنب الإصابة بكورونا

وتعمل الوزارة على توزيع أيام الصرف على الهيئات والمؤسسات المختلفة، حيث أنه فى نوفمبر قد تم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021، لـ 20 وزارة وهيئة فى يوم 24 نوفمبر، وأيضًا جرى صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 نوفمبر.

كما حددت وزارة المالية فى وقت لاحق موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021، لجميع العاملين فى الوزارات والهيئات المختلفة، يومي الأربعاء والخميس 22 و23 ديسمبر.

هذا ويتم صرف المرتبات فى ماكينات الصرف الخاص بالبنوك المحلية، وذلك وفقًا للمواعيد التى سيتم إعلانها لاحقًا.

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وتأتى استراتيجية وزارة المالية انطلاقًا من تخفيف التزاحم بين المواطنين، ولتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك للحد من التجمعات.