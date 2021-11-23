تلف أشجار البُن البرازيلي ..يُقلِق عشاق القهوة الخاصة

/662657/تلف-أشجار-البن-البرازيلي-يقلق-عشاق-القهوة-الخاصة

البُن.. يبدو أنه سيشغل عشاقه الفترة المقبلة، فالقهوة مشروب له ارتباط خاص بأصحابه، ولكن يبدو أن أزمة عالمية في البن سوف تُقلِق عشاق القهوة

مؤخراً حقق سعر البن العالمي صعوداً، متجاوزاً حاجز المستقر عند 222.30 ، وتجاوزه لييحقق أرباحاً إضافية بملامسة مستوى 233.25.

توقعات باستمرار نقص البن سنوات

وبدأت ازمة القهوة المرشحة لمزيد من التعقيد بتلف محصول بن أرابيكا البرازيلي ، البن صاحب النكهة الألذ على مستوى العالم لدى متذوقي القهوة ويمثل 60 % من إنتاج البن عالمياً.

وتعرض محصول البن أرابيكا البرازيلي للضرر بسبب الطقس السيئ، بالاضافة إلى مشاكل الشحن العالمية والقيود المفروضة عليه .

وقد أدى انخفاض محصول بن ارابيكا البرازيلي إلى انخفاض المعروض منه عالميا وعجزه عن الوفاء بالطلب العالمي فزادت أسعاره.

حِيل مواجهة أزمة القهوة

أصحاب القافيهات ومحلات تقديم القهوة عالمياً بدأوا يلجأون لأنواع أخرى من البن تتميز برخص السعر ونسبة أعلى من الكافيين ولكنها ذات مذاق لاذع ، لا يعجب عُشاق أرابيكا.

وتعرضت البرازيل، المصدر الرئيسي لحبوب بُن أرابيكا في العالم، إلى موجة الصقيع التي تحدث مرة كل جيل ، وتلاها موجة جفاف، فأصاب التلف أشجار البن، وأضطر المزارعون إلى اقتلاع الأشجار الجافة ، وزراعة نباتات جديدة سوف تحتاج سنوات لتأتي ثمارها.

ويقدر الارتفاع في أسعرا حبوب بن ارابيكا بنسبة 80 % ولا تبدو في الأفق أية حلول للأزمة

كثير من المقاهي والعلامات التجارية تعتمد على نوع واحد من حبوب البن ، ويلجأ البعض منهم إلى خلط اأنواع مختلفة من البن للحصول على مذاق خاص بهم ، كخلطة سرية لعلامة تجارية معينة، ولكن البن البرازيلي أرابيكا يتمتع بمذاق أكثر حلاوة ويستخدم في مشروبات مثل الكابتشينو واللاتيه، فيما اشتهرت قهوة روبوستا في إيطاليا في مشروبات الإسبريسو والقهوة سريعة التحضير.

استفادة المنافسين

ولا شك أن فيتنام، المصدر الرئيس لحبوب بن روبوستا، سوف تستفيد من أزمة بن ارابيكا البرازيلي ، ولكن المزارعين الفيتناميين يعانون في عمليات الشحن. ولكنها مسألة وقت سيسعى التجار لحلها.

يصر كثير من المقاهي على أنهم لن يلجأوا لخلط البن بعد أزمة ارابيكا ولكن الواقع يُكذبهم