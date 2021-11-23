/662665/مايسة-عطوة-تولي-مصر-رئاسة-كوميسا-يعزز-العلاقات-الاقتصادية-والثقافية-بين-مصر-وأفريقيا

ثمنت النائبة مايسة عطوة،عضو مجلس النواب، بتولي مصر رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية "كوميسا"، مشيرة إلى أن هذا المنصب يساعد على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين مصر ودول أفريقيا.

دوت الخليج

مايسة عطوة: تولي مصر رئاسة كوميسا يعزز العلاقات الاقتصادية والثقافية

وأكدت النائبة مايسة عطوة، أن رئاسة مصر لتجمع الكوميسا سيكون فرصة نحو زيادة الصادرات، لافتة إلى أن العديد من المصدرين مع تراجع الطلب في الأسواق التقليدية كأوروبا وأمريكا، بدأوا في التوجه لفتح أسواق جديدة.

النائبة مايسة عطوة: مصر تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية فى تجمع الكوميسا

وأضافت عضو مجلس النواب، النائبة مايسة عطوة، أن مصر تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية فى تجمع الكوميسا، ورئاستها للتجمع يعزز دورها الاستراتيجي والتاريخي والاقتصادي، ليس فقط ذلك كما أن مصر تمتلك قدرات تصنيعية هائلة ومنتجات متميزة بأسعار تنافسية.

أشارت البرلمانية إلى أن مصر تنظر إلى السوق الأفريقية على أساس الشراكة والتنمية، وبالرغم من ذلك إلا أن رجال الأعمال الأفارقة ينبهرون بخبرات وقدرات مصر التصنيعية، وهو الأمر الذي يجعل الدولة المصري تجني الكثير من الثمار خلال الفترة المقبلة اقتصاديًا.