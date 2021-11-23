/662669/علاء-قريطم-رئاسة-مصر-للكوميسا-يعكس-رغبتها-في-مشاركة-القارة-الافريقية-في-النمو-الاقتصادي

اكد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ان تسلم مصر رئاسة (الكوميسا) للمرة الأولى منذ عام 2001 تعد رسالة واضحة على ان مصر تسعي للتكامل الاقتصادي كإحدى اأولوياتها لتحقيق التنمية المطلوبة في أفريقيا.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب علاء قريطم بشأن رئاسة مصر لقمة الكوميسا

رئاسة مصر لقمة الكوميسا

وقال قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مصر ستعمل خلال رئاستها للكوميسا على تحقيق التكامل الاقتصادي وبدعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في الإنسان كمكون يبدأ من تنميته اقتصاديا واجتماعياً، مشيرا إلى أن لدى مصر رغبة حقيقية في مشاركة القارة الأفريقية في النمو و الخطط الاستراتيجية التي تجعل من التجربة الاقتصادية المصرية الرائدة الناجحة تجربة يمكن تكرارها.

ولفت إلى أن مصر ستجعل من الكوميسا اكبر تجمع في افريقيا وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة والتي سيشارك فيها كل الدول الأفريقية الأعضاء.

وثمن قريطم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية ، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي شهد مزيدًا من التغيرات منذ 2018 ، مضيفا :"العالم لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كورونا حيث تأثرت سلاسل الإمداد والبضائع ".