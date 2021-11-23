/662672/محمد-الجارحي-منتدى-شباب-العالم-أصبح-منصة-للحوار-بين-ثقافات-وحضارات-العالم

أشاد النائب محمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي بإطلاق الدولة المصرية النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من ١٠ الى ١٣ يناير ٢٠٢٢ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكشف الجارحي عن أن منتدى شباب العالم فكرة مبدعة أنتجها شباب مصر ودعمتها قيادتها الحكيمة.

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وأكد الجارحي أن منتدى شباب العالم أصبح منبرا للحوار ومنصة للتفاعل بين شباب العالم من مختلف الدول والثقافات والحضارات، معتبرا أنه ملتقى للحوار والسلام والتنمية بين شباب العالم على الأراضي المصرية.

محمد الجارحي: منتدى شباب العالم فكرة مبدعة أنتجها شباب مصر ودعمتها قيادتها الحكيمة

وأوضح الجارحي أن عودة منتدي في نسخته الرابعة يؤكد قدرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اجتياز التحديات والصعاب التي فرضتها جائحة كورونا.

وكشف الجارحي عن المنتدى هذا العام يفتح آفاق كبيرة للتفاعل والحوار بين شباب مصر والعالم ليتناقشوا حول واقع ومستقبل العالم ما بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للمنتدى وهي: السلام والتنمية والإبداع.

وأكد الجارحي أن المنتدى يحقق لمصر العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية والثقافية لمصر، ويمثل دليلا على نجاح مصر بقيادتها الحكيمة في العبور بالوطن من دائرة التحديات إلى مسار الأمن والتنمية والتقدم، مشيرًا إلى أن المنتدى يشكل إعلانا للريادة المصرية إقليميا ودوليا في ظل الجمهورية الجديدة.