/662658/محمد-عمارة-ردا-على-تصريحات-ساويرس-تحالف-مع-الإخوان-والأيام-فضاحة
قال النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن رجل الأعمال نجيب ساويرس يعرف بمواقفه السياسية الغير مفهومة، مؤكدا استفادته من الأخطاء التي حدثت فى عصر الرئيس الرئيس السابق حسني مبارك، فضلا عن تحالفه مع تنظيم الإخوان الإرهابي من خلال دفع المليارات، مضيفا” عادي نجيب كان ليه فضيحة مع أحد وزراء اسرائيل وعدت نجيب غير مؤتمن والحمد لله كانت قرائتي المشهد جيدة وبالفعل الأيام فضاحة.
دوت الخليج يرصد تعليق النائب محمد عمارة بشأن تصريحات ساويرس الاخيرة
تصريحات نجيب ساويرس الاخيرة
وأضاف النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، ”نجيب ساويرس فيه ناس شايفاه انه واحد دماغه مريحاه وبيتصرف بعفوية لكن انا من الناس اللي شايفه ومن زمان واحد من اللي عارفين هما بيعملوا ايه كويس جدا، ويمكن اللي كان متابعتي على صفحتي من زمان ومن ايام ليليان داود ويسري فودة عارف موقفي من ساويرس بخلاف موافقة السياسية الغير مفهومة نجيب واحد من اللي استفادوا من البلد نتيجة بعض الأخطاء في عصر مبارك وساعة الإخوان تحالف معهم عادي ودفع المليارات عادي نجيب نجيب كان ليه فضيحة مع أحد وزراء اسرائيل وعدت نجيب غير مؤمتمن والحمد لله كانت قرائتي المشهد جيدة وبالفعل الأيام فضاحة”
هذا ووافق المجلس على مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي فى ذات الشان.
يهدف مشروع قانون حقوق المسنين، - حسب المادة الأولي- إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.
وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها. فى المادة الخامسة، أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
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