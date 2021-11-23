رئيس الرئاسى الليبى: نطمح أن تساهم الكوميسا فى تعزيز الاستقرار ببلادنا

جدة - نرمين السيد - وثمن المنفى فى كلمته أمام قمة تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية (كوميسا) اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الجهود التى تبذلها دول الكوميسا فى مجابهة فيروس كورونا بالدول الأعضاء من خلال التنسيق مع المركز الأفريقى للأمراض والأوبئة التابع لمفوضية الاتحاد الأفريقى، داعيا إلى المزيد من العمل المشترك لمجابهة موجات الوباء التى بدأت تلقى بظلالها من جديد فى المشهد الدولى سواء من الناحية الصحية أو الاقتصادية.

وقال إن "التكامل المشترك فى منطقة شرق وجنوب القارة الأفريقية أصبح ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار والأمن، وأن العمل على حل الكثير من المشاكل الدولية لا بد وأن يبدأ من هذا الإقليم"، مشيرا إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية التى أرهقت العالم وأرهقت ليبيا كدولة عبور.

ودعا المنفى، الاتحاد الأوروبى وأعضاء المنظمات الاقتصادية إلى لعب الدور الأكبر للتعاون مع منظمة الكوميسا والاتحاد الأفريقى والعمل على تأسيس تنمية اقتصادية مستدامة تستوعب وتلبى طموح شباب القارة وتضمن مستقبلهم فى أوطانهم، مؤكدا على ما جاء فى تقرير الاجتماع الـ 17 للجنة المعنية بالسلم والأمن فى الكوميسا لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وقال رئيس المجلس الرئاسى الليبى، إن "مشكلة الأمن الغذائى أصبحت تحديا كبيرا، ولم يسعفنا الوقت للتعامل معه خاصة بعد الأوضاع الإنتاجية واللوجيستية الصعبة التى خلقتها جائحة كورونا، فقد بدأ العالم يعانى من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتعثر سلاسل الإمداد الغذائى".

ودعا المنفى الأمانة العامة والدول الأعضاء بالكوميسا إلى استكمال الهياكل التنظيمية والإجراءات اللوجيستية والفنية التى تضمن الانتقال السلس للسلع ضمن نطاق الكوميسا، كما دعا إلى دور أكثر تكاملا فى مجال إنتاج الغذاء وتطوير أساليب الزراعة والإنتاج من خلال التعاون العلمى والفنى المشترك بين مراكز البحوث الصناعية والزراعية فى بلداننا لخلق أمن غذائى مستدام فى المنطقة.

وأضاف أن "ليبيا كانت ولا تزال من أكبر الداعمين للتنمية والازدهار فى القارة الأفريقية، وقد ساهمت عبر العقود الماضية بكل جدية فى بناء المؤسسات الأفريقية وعلى رأسها الاتحاد الأفريقى ومنظمة الكوميسا".

وتابع المنفى: "تمر ليبيا اليوم بمرحلة انتقالية حساسة ومفصلية يقرر فيها الشعب الليبى مستقبله، ونحن نطمح أن تساهم دول الكوميسا فى تعزيز الاستقرار الأمنى والاقتصادى فى بلادنا؛ لأن استقرار ليبيا سياسيا وأمنيا واقتصاديا سوف يعيدها إلى لعب دورها الحيوى فى دعم وتبنى المبادرات الاقتصادية الأفريقية والانخراط بشكل فعال فى برامج السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا كالمواصلات والاتصالات والكهرباء ومكافحة الجريمة والإرهاب".