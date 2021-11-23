رئيس زامبيا: الكوميسا ستحظى بالتنمية فى ظل الرئاسة المصرية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس زامبيا هاكايندى هيشيليما، أن تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية (كوميسا) سيحظى بالدعم والتنمية فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة فى ظل رئاسة مصر للتجمع، مشددا على دعم زامبيا الكامل لمصر أثناء فترة رئاستها للكوميسا.





وأشار هيشيليما فى كلمة أمام القمة الـ21 للكوميسا ألقتها نيابة عنه متحدثة باسمه، إلى التزام بلاده بالمبادئ الموجودة والمنصوص عليها فى معاهدة الكوميسا، فضلا عن التزامها بالعمل على المبادئ والقيم والقواعد المتفق عليها وأهداف المنطقة كأسس مهمة من أجل الفوائد العامة والمشتركة للدول الأعضاء حتى تصبح الكوميسا كتلة اقتصادية قوية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادى ومنطقة التجارة الحرة فى القارة الإفريقية.

وأضاف أن "التقدم الكبير الذى أحرزته المنظمة فى مجال الصناعة والتجارة والبنية التحتية والزراعة كلها تعطينا أمل بأنه مع تطبيق التكنولوجيا الرقمية تستطيع الكوميسا والقارة الإفريقية أن تحقق أهدافها العظيمة كمنطقة تتسم بالتنافسية على مستوى العالم".

وطالب بضرورة التركيز على توحيد هذه المكاسب والأهداف لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة من أجل الأجيال القادمة.