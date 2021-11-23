محافظ المنيا: إنهاء إجراءات 143 طلبًا لتقنين أوضاعهم على أراضى الدولة

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى محافظ المنيا إنه تم إنهاء إجراءات 143 طلبًا لتقنين أوضاعهم على أراضى أملاك الدولة بداخل وخارج الزمام لمسافة 2 كم والظهير الصحراوى الغربى التى استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.





جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء، لاجتماع اللجنة العليا بحضور محمد الزاهد رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا وياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة؛ لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة. وأكد ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع فى بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البعد الاجتماعى،كما تابع آخر مستجدات الموقف الحالى لملف التقنين، مستعرضا إجمالى الأراضى التى تقدم أصحابها بطلبات التقنين وإجمالى الطلبات التى تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التى قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلًا عن عدد الطلبات التى تم فحصها والأراضى التى تمت الموافقة على معاينتها.

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