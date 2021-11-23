وزير الزراعة: طورنا 150 مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة طورت حتى الآن 150 مركزًا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتحمل الدولة شهادة الاعتماد الدولى لمراكز تجميع الألبان لتشجيع أصحابها على تطويرها وفتح آفاق جديدة للتصدير.





جاء ذلك خلال افتتاحه والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، المركز النموذجى لتجميع الألبان والمرحلة الثانية لمشروع الميكنة الزراعية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، ويرافقهما ميكيلى كوارونى السفير الإيطالى لدى مصر، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وبعض قيادات الوزارة والمحافظة، وذلك ضمن مشروع تحسين الميكنة الزراعية المستدامة بمحافظتى الفيوم والمنيا والممول بقرض ميسر من الحكومة الإيطالية بقيمة 10 ملايين يورو بدون فائدة.

وأضاف القصير أن ذلك يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، مشيدًا بالتعاون البناء بين مصر وإيطاليا.

وأوضح أن مركز تجميع الألبان طاقته الاستيعابية تبلغ حوالى 16 طن/يوم على مساحة 300 متر بتكلفة حوالى 7.5 مليون جنيه، وتم تجهيزه على أعلى مستوى لاستلام الألبان وقياس جودتها طبقًا للمواصفات القياسية، كما يهدف لتوفير منتجات ألبان آمنة وصحية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن مركز تجميع الألبان بإطسا سيكون نموذجًا يحتذى لكافة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين فى محافظة الفيوم، خاصة وأن الدولة توفر لها التمويل بقرض ميسر 5%، منوهًا بأن مراكز تجميع الألبان تسهم فى تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين كما تساعد على الاهتمام بالثروة الحيوانية وتحسين السلالات.

كما افتتح وزير الزراعة ومحافظ الفيوم، المرحلة الثانية من مشروع تحسين الميكنة الزراعية بمحافظتى المنيا والفيوم والذى يتضمن 425 جرارا وآلة زراعية لإجمالى المرحلتين الأولى والثانية، حيث تخدم 36 ألف مزارع على مساحة 163 ألف فدان.

وأشار القصير إلى أن المشروع - الذى يأتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" - يهدف إلى زيادة إنتاجية المزارعين، وتوفير الوقت وخفض التكاليف وترشيد المياه، موجهًا بتأجير المعدات للمزراعين بأسعار مخفضة لتشجيعهم على استخدام الميكنة الحديثة فى الزراعة والحصاد.

من جهته، أشاد محافظ الفيوم بالتعاون المثمر بين وزارة الزراعة والمحافظة، مشيرا إلى أن الفيوم محافظة زراعية فى الأساس وتشمل كافة الأنشطة الزراعية، والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، وتشتهر بزراعة جميع المحاصيل الزراعية، مؤكدا أن مركز تجميع الألبان ومحطة الميكنة الزراعية باطسا، سيساهمان فى خدمة مزارعى المحافظة.

وعلى هامش الافتتاح، اجتمع وزير الزراعة مع السفير الإيطالى لدى مصر، وبحثا آفاق التعاون بين مصر وإيطاليا، وأشاد السفير بالعلاقات المتميزة بين البلدين خاصة فى عهد الرئيس السيسى، كما بحثا التعاون فى مجال إنتاج التقاوى، وكذلك الثروة السمكية والمراحل الأخرى لدعم الميكنة الزراعية.