الرؤية المصرية خلال رئاستها للكوميسا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وعرض الرئيس السيسى، خلال كلمة له أمام القمة، رؤية مصر خلال رئاستها للقمة، وهو ما يتم تناوله فى الإنفوجراف التالى:-

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تسلم اليوم، رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" من مدغشقر.