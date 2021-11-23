محافظ الدقهلية يدشن المرحلة الثانية لمنظومة النقل الجماعى بالمنصورة

جدة - نرمين السيد - دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المرحلة الثانية لمنظومة النقل الجماعى لمدينة المنصورة وربطها بمدن المحافظة بـ 12 حافلة "أتوبيس"، وذلك بحضور المهندس السيد متولى رئيس جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى بوزارة النقل، وأحمد البندارى مدير عام المواقف، والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات، وممثلى الشركة الإنجليزية للنقل الجماعى القائمة على المشروع.





وأوضح مختار - فى تصريح اليوم الثلاثاء - أن منظومة النقل الجماعى تشمل 88 أتوبيسا بواقع 32 راكبا للسيارة الواحدة، وجميع السيارات مجهزة بأحداث وسائل التكنولوجيا الحديثة، والتى تشمل (تكييف، واى فاى، جى بى اس)، وذلك لمدينة المنصورة ومراكز ومدن المحافظة، معربا عن شكره لرئيس الجمهورية لإهتمامه البالغ بالإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى كل القطاعات. وثمن مختار جهود كامل الوزير وزير النقل والمواصلات وجميع العاملين بوزارة النقل على هذا المشروع الحضارى بنطاق محافظة الدقهلية، مشيرا إلى أن مشروع النقل الجماعى حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لتوفير خدمة نقل حضارية لأبناء محافظة الدقهلية، مضيفا أن المشروع يستهدف وجود مرفق نقل جماعى مقنن ومنظم حرصا على حقوق المواطنين ويستهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. وفى ذات السياق، وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمهندس السيد متولى رئيس جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى بوزارة النقل بروتوكول تعاون لتشغيل منظومة النقل الجماعى داخل محافظة الدقهلية. الجدير بالذكر أن مشروع النقل الجماعى بمحافظة الدقهلية تم طرحه من قبل جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى بوزارة النقل عن طريق مزايدة عامة تقدم إليها عدة شركات وتمت الترسيه على شركتين هما الشركة الانجليزية للنقل الجماعى وشركة أبو الهول للنقل الجماعى.

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