الرئيس الكينى: تيسير التجارة يساعد على تحقيق مكاسب لتجمع الكوميسا

جدة - نرمين السيد - طالب رئيس كينيا أوهورو كينياتا، البلدان الإفريقية بوضع أولوية للتجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، مشددا على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات التجارية لتجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية (كوميسا).





وقال كينياتا فى كلمة ألقاها نيابة عنه متحدث باسمه، خلال أعمال القمة الـ21 لدول الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء، إن "اجتماع قمة الكوميسا يساعدنا على تطوير التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشعوب الإفريقية، كما أن تيسير التجارة سوف يساعد على تحقيق العديد من المكاسب"، مضيفا أن "التجارة لن تقوم فقط بتحقيق النمو الاقتصادى، ولكن أيضا فى تحقيق النمو الصناعى والاجتماعى للقارة الإفريقية برمتها".

ولفت إلى أن التعهد بالالتزام بالمبادئ والقواعد الخاصة باتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية التابعة للكوميسا سيتم من خلالها تحقيق التطوير والتنمية، معربا عن التزامه باتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، لأنها سوف تساعد البلدان الأعضاء على مواجهة العديد من التحديات وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى القارة الإفريقية.

واستطرد قائلا: "نحن على دراية بالتحديات التى تواجهها القارة نتيجة لتحديات كورونا والتحديات التى تواجه الكوميسا، ولهذا نعمل على تعزيز موارد و تيسير انتقال الأشخاص والسلع".

وقال: "إننا بحاجة إلى تبنى الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز التجارة البينية، كما أن التحول الرقمى سوف يساعدنا على تنويع الاقتصادات والنمو المستدام لبلداننا".