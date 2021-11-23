وزير الطيران المدنى : مطار الأقصر أنهى كافة الإستعدادات لإستقبال ضيوف حفل...

تتجه أنظار العالم أجمع لمشاهدة حفل "افتتاح طريق الكباش الفرعونى" بمدينة عاصمة السياحة العالمية " الأقصر "، وفى ضوء الإستعدادات الجارية لإستقبال المحافظة لهذا الافتتاح العالمى والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر الجارى، فقد أنهى مطار الأقصر الدولى كافة الإستعدادات اللازمة لإستقبال ضيوف مصر من الشخصيات الهامة المشاركين فى هذا الإفتتاح.

ومن جانبه أعطى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى توجيهاته لجميع فرق العمل الذى تم تكوينها من ادارات العلاقات العامة والعمليات والمحطة والخدمات الارضية وغيرها بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لجميع الوفود المشاركة فى هذا الحدث العالمى، كما وجه سيادته بضروة التأكد من جميع الإجراءات الأمنية والتأمينية المتبعة بمداخل ومخارج وصالات المطار فضلاً عن التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بالمطار ومحافظة الأقصر وتقديم التيسيرات للوفود وحسن الضيافة مع الإلتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الإحترازية والوقائية المتبعة، ، كما أكد وزير الطيران أن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها خروج هذا الحدث التاريخى الذى يضع مدينة الأقصر على أعتاب عصر جديد من الترويج السياحي بالصورة اللائقة بمصر ومدينة الأقصر، التي تمتلك ثلث اثار العالم بعد ان أصبحت متحفاً مفتوحاً أمام الجميع.