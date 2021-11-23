وزير النقل يستقبل السفير الألماني بالقاهرة لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات...

الوزير : القيادة السياسية وجهت بضرورة توطين صناعة النقل في مصر من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية

• نرغب في التعاون مع الجانب الألماني في مجال إدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع وعدد من قطاعات السكك الحديدية لما للشركات الألمانية من خبرات عاليه في هذا المجال

السفير الالماني :

• الشركات الالمانية مستعدة للتعاون مع الجانب المصري في مجال التدريب والتأهيل ونقل الخبرات وفي مجال توطين صناعة النقل

استقبل الفريق مهندس/ كامل الوزير - وزير النقل السيد/ فرانك هارتمان سفير جمهورية المانيا الاتحادية بالقاهرة لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة

في بداية اللقاء قدم السفير الالماني التهنئة لوزير النقل علي نجاح معرض النقل الذكيTRANSMEA 2021 والذي اقيم برعاية وتشريف فخامة الرئيس /عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وشهد حضور عدد كبير من رؤساء ووفود كبرى في الشركات الالمانية ،واشاد وزير النقل بالتعاون المثمر مع الجانب الالماني مشيرا إلى أن الشركات الألمانية تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى في مجال النقل مثل القطار الكهربائي السريع ( العين السخنه / العلمين / مطروح) ومشروعات انشاء الأنفاق في القاهره الكبرى او اسفل قناة السويس عن طريق ماكينات الحفر المورده من شركه هيرنكنشت الالمانيه معرباً عن تقديره للشركات الالمانية التي تتسم بالجدية والانضباط في العمل .

ثم تباحث الجانبان حول التعاون في مجال الجر الكهربائي والسكك الحديدية حيث اشار وزير النقل الى انه تم توقيع تنفيذ عقد الخط الاول ( العين السخنة / العلمين / مطروح) مع شركه سيمنز الالمانيه بطول ٦٦٠ كم وتم توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد شركات DB "شركة دويتشه بان للعمليات الدولية وشركة دى بي للأعمال الهندسية والاستشارات " لتقديم عرض لتشغيل وصيانة هذا الخط وجارى مراجعة وانهاء عقد الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع وهما خط ( 6 اكتوبر - الاقصر - اسوان ) وخط ( قنا - الغردقه - سفاجا ) وذلك مع تحالف شركات ( سيمنز - اوراسكوم - المقاولون العرب) بقيادة سيمنز كما تم التباحث حول ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة السكك الحديدية وتحالف السويدي المصرية و DB الالمانية لانشاء مراكز التدريب التقني بهدف تنفيذ انشطة التدريب والتعليم الفني لقطاع السكك الحديدية كما تباحث الجانبان حول مشروع نظام الاشارات عن خط ( بنها الزقازيق - الاسماعيلية - بورسعيد - ابو كبير ) الذي تقوم بتحديثه وتطويره شركة سيمنز الالمانية والذي يدخل ضمن تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتحديث نظم الاشارات على خطوط السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط

وأكد الوزير على رغبة الجانب المصري للتعاون مع الجانب الألماني في مجال إدارة وتشغيل عدد من قطاعات السكك الحديدية لما للشركات الألمانية من خبرات عاليه في هذا المجال خاصة وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد مشيرا الى أن توجيهات فخامة الرئيس ترتكز علي ضرورة توطين صناعة النقل في مصر من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية مشيراً إلي رغبة وزارة النقل في التعاون مع كبرى الشركات الألمانية مثل سيمنز وهيرنكشت في توطين الصناعة في مصرلافتاً الى أن كافة العقود المستقبلية لوزارة النقل سيتم وضع شرط توطين الصناعة بها وأعرب السفير الالماني عن استعداد الشركات الالمانية للتعاون مع الجانب المصري في مجال التدريب والتأهيل وفي مجال توطين الصناعة

وفي مجال النقل البحرى أشار السفير الالماني الى تقدم تحالف يورجيت الالماني وكونتشيب ايطاليا وخط هاباج لوبد لإدارة وتشغيل وصيانه محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط ، حيث اكد الوزير انه جارى انهاء الاجراءات مشيرا الى قيام وزاره النقل بتنفيذ خطة لتعظيم قطاع النقل البحري ضمن مخطط تحويل مصر لمركز عالمي للتجاره واللوجستيات.

وفي مجال الموانئ البرية والجافة أكد الوزير علي تنفيذ مصر لشبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مشيراً إلي أن أول ميناء جاف يجري تنفيذه في مصر هو الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر ينفذه تحالف السويدي ودي بي شينكر الالمانية لافتا الى أن باقي الموانئ الجافة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ودمياط الجديدة وبني سويف تقدمت لها تحالفات عالمية ومنها شركات المانيه كما أن هناك تعاون في مجال الطرق من خلال التعاون مع كبرى الشركات الالمانية لتوريد المعدات الحديثة المستخدمة في إنشاء وتنفيذ الطرق والكباري