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موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، مسار اهتمام الكثير من المواطنين سواء داخل مصر أو فى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تعليق الطيران السعودي لدخول المصريين عدا عددًا من الفئات المستثناة فى ذلك.

دوت الخليج

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. آخر الأخبار

والفئات التى تم استثنائها من تعليق دخولهم إلى المملكة العربية السعودية، هم أعضاء هيئة التدريس، والعاملين المصريين الذين سبق أن حصلوا على لقاح كورونا، وأيضًا أعضاء هيئة التدريس.

وكانت مصادر رفيعة المستوى، قد أكدت على أن هناك اتصال جاري بين الجانبين لإعادة فتح حركة الطيران بين مصر والسعودية، حيث أكدت أنها ستعود قريبًا بين الجانبين.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. فتح قنوات تواصل لإعادة الخطوط المشتركة

هذا وأشارت مصادر مطلعة فى تصريحات صحفية سابقة، إلى أنه وفقًا للمؤشرات الجارية فإن حركة الطيران بين المملكة العربية السعودية ومصر باتت قريبة، ومن المنتظر أن تبدأ مع بداية العام المقبل.

وكانت جائحة كورونا قد أثرت بشكل سلبي للغاية على اتصال العديد من البلاد العربية بينهم البعض، وذلك وفقًا لما جرى بشأن تأثر المواطنين بفيروس كورونا المستجد.

وحتى هذه اللحظة لم يتاح إعادة خطوط الطيران بين الجانب المصري والسعودي، فى حين وجود اتصالات مكثفة بين وزارة السياحة ووزارة الحج والعمرة السعودية.

وتتبع شركات الطيران المصري جاهزية كاملة بشأن الاجراءات الاحترازية المتبعة فى هذا الشأن.