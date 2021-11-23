/662688/الاتحاد-المصري-لتمويل-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-يوضح-أهم-ملامح- برنامج-الترقية-المؤسسية

أكد أ. جمال خليفة، مدير برنامج الترقية المؤسسية، بالاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن البرنامج بدأ منذ عام، وهو مسؤول عن دعم جمعيات التمويل متناهي الصغر فئة (ج )وذلك لدورها الكبير وإنتشارها في جميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن أنها لها تواجد بالقرب من الاماكن الذي يوجد بها أنشطة مختلفة مثل الأنشطة الزراعية أو الانتاجية والحرفية.

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وأوضح خليفة، أن جمعيات الفئة ج الذي يصل محفظة التمويل الخاص بها إلى 10 مليون جنيه يتم ترقيتها لتصل محفظة التمويل الخاص بها إلى 50 مليون جنيه، ولكن قبل انتقالها يجب أن تكون هذه الجمعيات مؤهلة، ولديها القدرات المؤسسية الذي تمكنها من الانتقال لفئة أعلى والاستمرار والنمو، لان وجودها في فئة ب يجعل عليها متطلبات رقابية وتمويلية أكبر، مؤكدًا أن وصول هذه الجمعيات فئة( ب) وهي قوية مهم أن يتم .

الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يوضح أهم ملامح برنامج الترقية المؤسسية

ولفت "مدير برنامج الترقية المؤسسية" إلى أن نمو المحفظة يكون عن طريق الحصول عن تمويلات سواء من الجهاز المصرفي أو من جهات أخري ولكن يجب أن يكون لدى هذه الجمعيات قدرة مؤسسية سليمة.

وأوضح جمال خليفة، أن برنامج الترقية مكون من ثلاث مراحل، متعلقة بتقييم الجمعيات ووضع نظام إلكتروني وتقييم المقترضين والتدريب ورفع القدرات والذي سيكون بداية السنة القادمة.

ولفت خليفة، إلى أن البنك المركزي ساهم في هذا المشروع المهم بالدعم الغير محدود، وهذا إنطلاقًا من إدراكه لأهمية التمويل متناهي الصغر، وأهمية دعم الجمعيات للوصول إلى عملاء التمويل متناهي الصغر وتوفير التمويلات وفرص العمل والإمكانيات والدخل، موضحًا أن هذا المشروع برعاية كاملة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية المشتركة في كل تفاصيل البرنامج، موجهًا الشكر لهم على الدعم الكبير الذي يقدموه لخدمة التمويل متناهي الصغر وانتشاره في كافة محافظات الجمهورية.

واختتم "مدير برنامج الترقية المؤسسية" بالتأكيد على أن هذا البرنامج مكتمل وطموح وشامل لكل ما تحتاجه الجمعيات، وقائم على الطبيعة الفعلية للجمعيات الذي يجعلها تتعامل معه، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من هذا البرنامج سيكون لدى الجمعيات قدرة أقوى وأفضل لجهات التمويل للحصول على التمويل وتصل لعدد أكبر من العملاء الذي يحتاجو التمويل وبالتالي ينتشر النشاط ويكون قائم على أسس سليمة وقوية.