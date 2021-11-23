/662670/الظهور-الأول-لـ-راموس-في-قائمة-باريس-سان-جيرمان-لمواجهة-مانشستر-سيتي

أعلن بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن قائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطا أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستضيف الفريق الإنجليزي مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، غداً الأربعاء في العاشرة مساء مساء.

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان ظهور مدافع الفريق، سيرجيو راموس، للمرة الأولى بعد تعافيه التام من الإصابة التي أبعدته عن التدريبات والمباريات منذ انضمامه في الميركاتو الصيفي الماضي.

قائمة باريس لمواجهة مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: نافاس، دوناروما، فرانكي.

الدفاع: حكيمي، راموس، كيمبيمبي، ماركينيوس، داجبا، ديالو، كيهرير، نونو مينديز.

الوسط: فيراتي، باريديس، دانيلو، فينالدوم، هيريرا، جايي، دينا إيمبيمبي.

الهجوم: مبابي، إيكاري، نيمار، ميسي، دي ماريا.

تصريحات ليونيل ميسي

قال ميسي في تصريحات لصحيفة "ماركا"، "الحقيقة، أنني لا أعرف، فقط هو من يعرف ما يدور في رأسه، لا يمكنني سوى قول إنني سعيد لأننا معًا هذا الموسم".

أضاف نجم باريس سان جيرمان، "كيليان لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا”.

ليونيل ميسي، أكد خلال المقابلة الصحفية مع مجلة سبورت الإسبانية، أنه يتمنى العودة من جديد إلى برشلونة، ولكن أن تكون هذه المرة على مقعد الإدارة الفنية للفريق.

وقال ليونيل ميسي أيضًا:" نعم أسعى للعودة إلى برشلونة من جديد، وأن أصبح فى يومًا من الأيام مديرًا فنيًا، حتى يصبح أكبر فريق فى العالم كله.

وعم تمنياته الفترة المقبلة وإمكانية حصوله على لقب أحسن لاعب فى العالم من جديد، اكد أنه متحمس للغاية للمشاركة فى كأس العالم المقبلة 2022 بدولة قطر، مضيفًا:" لقد حققنا بطولة كوبا أمريكا بعد غياب طويل ونسعى لنيل البطولة الأكبر وهى كأس العالم.

ميسي: لا أفكر فى اعتزال كرة القدم

وفيما يتعلق باعتزاله كرة القدم، أكد ليونيل ميسي، أنه لا يفكر فى الأمر نهائيًا، إنما يعيش يوم بيوم وسنة بسنة، ولا يعرف ما سيحدث فى كأس العالم أو بعدها.

كما أكد ميسي على أنه يتمنى الحصول مجددًا على الكرة الذهبية، مضيفًا:" سيكون أمرًا جنونيًا أن أحصل على السابعة مرة أخرى، هذا لا يصدق".