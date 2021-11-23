/662678/مجدي-سيف-رئاسة-مصر-للكوميسا-تأكيد-لدور-الدولة-المحورى-فى-تحقيق-التكامل-الاقتصادي

أكد النائب مجدى سيف عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ان تسلم مصر رئاسة تجمع الكوميسا هو تأكيد للدور المصرى المحورى فى تحقق التكامل الاقتصادي بين الدول فى القارة الافريقية، والذى يعد أحد أولويات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق التنمية المطلوبة فى القارة الافريقية، وتلبية لرغبات وطموحات المواطنين .

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وثمن "سيف" خلال بيان صادر له اليوم تصريحات الرئيس السيسى بأن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الا فريقية، والإشارة إلى ترحيب مصر، حكومة وشعبًا، بكافة الوفود المشاركة، في أعمال القمة الحادية والعشرين للكوميسا متمنيًا لهم جميعًا النجاح والتوفيق.

مجدي سيف: رئاسة مصر للكوميسا تأكيد لدور الدولة المحورى فى تحقيق التكامل الاقتصادي

ولفت عضو لجنة حقوق الانسان الى ان مصر ستجعل من الكوميسا اكبر تجمع اقتصادى وتنموى فى افريقيا خاصة وان مصر تنظر الى السوق الافريقية على أساس الشراكة والتنمية، مضيفا أن رئاسة مصر للكوميسا سوف يساعد على ريادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وهو ما يساهم فى تحقيق عائدات مالية واقتصادية للدولة المصرية.

هذا وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال رئاستة قمة الكوميسا الحادية والعشرين اليوم الثلاثاء، على أن مصر تسعى إلى تشغيل الأعمال بمفهموها الشامل بما يساهم فى تسريع وتيرة التعافي.

السيسي: يتعين علينا استغلال الكوميسا لوضع سياسات وخطط تساهم فى تحفيز الطلب المحلي والإقليمي

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" يتعين علينا استغلال الكوميسا لوضع سياسات وخطط، تساهم فى تحفيز الطلب المحلي والإقليمي، بما ينعكس على مستوى معيشة المواطن فى الدول الأعضاء".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" مصر تؤمن بالتكامل التجارى الإقليمي والقارى، ولقد ذهبت مصر إلى تطبيق الاعفاءات الجمركية وفقًا لمنطق المعاملة بالمثل".

الرئيس السيسي: التعاون المشترك بين الدول الأعضاء يحتاج إلى مزيد من التصنيع

وأكد الرئيس السيسي، على أن التعاون المشترك بين الدول الأعضاء يحتاج إلى مزيد من التصنيع وتطوير قدراتها التنافسية فى الإقليم".

وتابع الرئيس السيسي:" مما لا شك فيه أن هذه الجائحة ستعمل على إعادة تشغيل هذه السلاسل وفقًا للقدرات التنافسية، وهو الأمر الذى يلزم لدول الكوميسا استغلاله لزيادة التصنيع المشترك".

هذا وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن قمة تجمع الكوميسا التي ستنعقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.