/662679/النائب-خالد-بدوي-يعلن-عن-إطلاق-برنامج-تدريبي-للمحليات-بمركزي-الإبراهيمية-وديرب-نجم-بالشرقية

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين عن انطلاق البرنامج التدريبي المتكامل للمحليات دعماً للكوادر في مركزي الإبراهيمية وديرب نجم بمحافظة الشرقية، وذلك في مقر النائب الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل البرنامج التدريبي للمحليات بالابراهيمية برعاية النائب خالد بدوي

انتخابات المحليات

وأوضح النائب خالد بدوي، أن تدريب الشباب يأتى فى أولويات التنسيقية لرفع كفاءة الشباب واكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة ، يفتح آفاقا جديدة أمامهم ليكونوا علي قدر المسؤولية وعلي دراية كاملة بمهام وأهمية المحليات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن هدفهم خلال الفترة القادمة هو إعداد الكوادر الشابة وتأهيلهم لانتخابات المحليات القادمة وتعظيم الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم الثقافة والسياسية وتمكينهم لتولي المناصب القيادية داخل المجالس المحلية المنتخبة لخدمة المجتمع.

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة

الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.