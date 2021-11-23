/662683/فتحي-قنديل-يتقدم-ببيان-عاجل-بشأن-تسمم-50-تلميذ-بسبب-الوجبات-المدرسية بقنا

تقدم النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تسمم 50 تلميذ بسبب الوجبة المدرسية بنجع حمادي، مطالبا بمحاسبة المقصرين في أسرع وقت، حرصا على سلامة التلاميذ.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تسمم الوجبات المدرسية بقنا

تسمم الوجبات المدرسية

وأشار النائب فتحي قنديل فى طلب الإحاطة المقدم منه، إلى إرتفاع عدد التلاميذ المصابين باشتباه تسمم، صباح اليوم الثلاثاء، داخل مدرسة شركة السكر بنجع حمادي، إلى 50 تلميذا.

وكان تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بإصابة 50 تلميذا بحالة إعياء واشتباه تسمم داخل مدرسة شركة السكر بنجع حمادي. تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، لتلقي العلاج اللازم، تحت اشراف الدكتور علي نور الدين تمام، مدير المستشفى، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

هذا ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية.

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة

الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.