السكرتير العام للكوميسا: مصر دولة رائدة فى الأداء الاقتصادى بمنطقة التجمع

جدة - نرمين السيد - أكدت "تشيليشى ميوندو كابوبيوى" السكرتير العام لتجمع دول شرق وجنوب القارة الإفريقية (كوميسا) أن مصر تعد من الدول الرائدة فى الأداء الاقتصادى بالمنطقة، معبرة عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسى لدعمه للمنظمة.





كما عبرت "تشيليشى" ـ فى كلمتها أمام الجلسة الثانية للقمة الـ21 لرؤساء الدول والحكومات للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا «كوميسا» - عن شكرها لجمهورية مصر العربية للدعم والموارد التى توفرها للكوميسا لتكون بالفعل من المنظمات الرائدة فى المنطقة من حيث التنمية الاقتصادية.

وقالت"لدينا كافة الأدوات التى تتيح لنا إنجاح كافة المبادرات، يتطلب ذلك أن يكون هناك منصات للتواصل سواء رقمية أو غير رقمية لنظل على اتصال عبر القارة، خاصة بعد أن أصبحت هناك منطقة للتجارة الحرة والتبادل الحر عبر إفريقيا لأول مرة".

ولفتت إلى أن من المهام الرئيسية للكوميسا، زيادة نسبة الاستثمارات فى المنطقة، مشيرة إلى أن المنظمة عملت لجعل الدول الأعضاء أكثر انخراطا وتقاربا، منوهة بأنه من خلال دعم الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء للكوميسا أصبح هناك تنافسية حقيقية على أرض الواقع لكثير من شركات القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن هناك خطة خمسية طموحة للكوميسا تعتمد على التحول الرقمى الذى يتعين أن يتم فى كافة أوجه النشاط، مؤكدة أن كافة الدول الأعضاء سيكون لها دور رائد، مضيفة" نتحدث اليوم عن أجندة الدمج الرقمى والاقتصادى الذى يتعين أن يتم عبر كافة دول الكوميسا، كما يتعين أن يكون لديهم القدرة على مواجهة التحديات".