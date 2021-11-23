ميعاد حفل الكرة الذهبية 2021

ينتظر الكثير من محبي ومشجعي كرة القدم في جميع الأنحاء التعرف علي الفائز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لهذا العام 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتنافس علي لقب الجائزة هذا العام أكثر من لاعب ولعل أبرزهم الفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بعد تقديمو لمستويات رائعة هذا العام وتسجيلة أهداف مميزة وحاسمة.

ومن المقررأن يقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية هذا العام يوم 29 من شهر نوفمبر الجاري في فرنسا ويحضر الحفل الإيفواري ديدية دروجبا لاعب نادي برشلونة السابق.

ويتواجد في قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية العديد من لاعبي العالم المتميزين ولعل أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجائت قائمة المرشحين كالتالي :

محمد صلاح

كريستيانو رونالدو

ليونيل ميسي

رياض محرز

نجولو كانتي

إرلينج هالاند

ليوناردو بونوتشي

ماسون ماونت

هاري كين

جيانلويجي دوناروما

رحيم ستيرلينج

نيكولو باريلا

برونو فيرنانديش

بيدري

لوكا مودريتش

جورجيو كيليني

كيفين دي بروينه

نيمار

روبين دياز

لاوتارو مارتينيز

سيمون كيير

روبرت ليفاندوفسكي

جورجينوتشيلسي

محمد صلاح

سيزار أزبيليكوتا

روميلو لوكاكو

كيليان مبابي

فيل فودين

لويس سواريز

جيرارد مورينو.

وفي الفقرات التالية يرصد دوت الخليج أفضل حراس المرمى، المدرجين في قائمة الجائزة، للعام الماضي، والتي يغيب عنها الإعلام بشكل قوي، في ظل التركيز إعلامياً على المهاجمين.

ثيبوه كورتوا

ويأتي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، والمنتخب البلجيكي، في قائمة المرشحين للفوز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى عام 2021، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول".

أُدرج حارس المرمى في قائمة من 10 مرشحين يتنافسون على الجائزة، وسيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل الكرة الذهبية الذي سيقام في 29 نوفمبر في العاصمة الفرنسية باريس.

قائمة الحراس المرشحين للجائزة:

حراس المرمى الآخرين الذي يطمحون للفوز بهذه الجائزة هم: دوناروما، إيدرسون، كاسبر شميشيل، إدوارد ميندي، كيلور نافاس، إميليانو مارتينيز، نوير، أوبلاك وهاندانوفيتش.

ومن المقررأن يقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية هذا العام يوم 29 من شهر نوفمبر المقبل في دولة فرنسا ويحضر الحفل الإيفواري ديدية دروجبا لاعب نادي برشلونة السابق.