/662685/القنوات-العارضة-حفل-الكرة-الذهبية-2021-وترددها

تنطلق حفل الكرة الذهبية لعام 2021، في التاسع والعشرون من نوفمبر الجاري، بالعاصمة الفرنسية باريس، في وسط حفل صاخب، وتواجد العديد من أساطير كرة القدم حول العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي حفل الكرة الذهبية وسط إجراءات إحترازية قوية ومشدده بين الحضور، لمحاولة الخفاظ على الحضور من تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي بسببه غاب حفل العام الماضي من الجائزة.

وتبث قنوات بين إن سبورت الرياضية، حفل التتويج بأستوديو تحليل قوي في تواجد العديد من النجوم اللامعة في كرة القدم حول العالم، لتفسير والتعليق عللى أحداث الحفل.

ويمكن أيضا متابعة فعاليات الحفل من خلال الحساب الرسمي لمجلة "فرانس فوتبول" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفي الفقرات التالية يرصد دوت الخليج أفضل حراس المرمى، المدرجين في قائمة الجائزة، للعام الماضي، والتي يغيب عنها الإعلام بشكل قوي، في ظل التركيز إعلامياً على المهاجمين.

تردد قناة بين سبورت bein sport

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

وعلى االقمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11623

معدل الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500.

ثيبوه كورتوا

ويأتي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، والمنتخب البلجيكي، في قائمة المرشحين للفوز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى عام 2021، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول".

أُدرج حارس المرمى في قائمة من 10 مرشحين يتنافسون على الجائزة، وسيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل الكرة الذهبية الذي سيقام في 29 نوفمبر في العاصمة الفرنسية باريس.

قائمة الحراس المرشحين للجائزة:

حراس المرمى الآخرين الذي يطمحون للفوز بهذه الجائزة هم: دوناروما، إيدرسون، كاسبر شميشيل، إدوارد ميندي، كيلور نافاس، إميليانو مارتينيز، نوير، أوبلاك وهاندانوفيتش.

ومن المقررأن يقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية هذا العام يوم 29 من شهر نوفمبر المقبل في دولة فرنسا ويحضر الحفل الإيفواري ديدية دروجبا لاعب نادي برشلونة السابق.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب:

محمد صلاح – كريستيانو رونالدو – ليونيل ميسي – رياض محرز

نجولو كانتي – إرلينج هالاند

ليوناردو بونوتشي – ماسون ماونت

هاري كين – جيانلويجي دوناروما

رحيم ستيرلينج – نيكولو باريلا

برونو فيرنانديش – بيدري

لوكا مودريتش – جورجيو كيليني

كيفين دي بروينه – نيمار

روبين دياز – لاوتارو مارتينيز

سيمون كيير – روبرت ليفاندوفسكي

جورجينوتشيلسي – سيزار أزبيليكوتا

روميلو لوكاكو – كيليان مبابي

فيل فودين – لويس سواريز – جيرارد مورينو.