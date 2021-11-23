/662690/انطلاق-مؤتمر-مجلس-إدارة-الزمالك-برئاسة-مرتضى-منصور-بمنزله

انطلق اجتماع مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بمنزله، منذ لحظات لبدأ العمل، والقوف على بعض النقاط الهامة في الترة المقبلة المتبقية لمجلس الإدارة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحضر الاجتماع كل أعضاء المجلس وهم المستشار أحمد جلال نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف القائم بأعمال أمين الصندوق، واللواء علاء مقلد وهاني زادة وأحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبدالفتاح وشريفه الفار.

خاص.. مرتضى منصور يطلب من أشرف صبحي مد فترته لعام إضافي

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لتولي إدارة النادي الأبيض ابتداءً من غداً الثلاثاء.

وطلب مرتضى منصور من الوزير استمرار مجلسه لمدة عام إضافي تعويضاً للفترة التي رحل فيها المجلس، ولكن وزير الرياضة رفض ذلك الطلب وأخطره بأن عودته للدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد فقط.

رسمياً عودة مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لعمله بالنادي «صور»

أصدرت وزارت الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، قرار بعودة المجلس السابق لإدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لعملة بالقلعة البيضاء.

وتم اصدار القرار بعودة مرتضى منصور ومجلس الإدارة لعمله، ليعود مرتضى ومجلس الإدارة لمنصبه السابق، على رئاسة مجلس إدارة الزمالك بدأ من اليوم.

لقاء الوداع حضور لجنة حسين لبيب مباراة الزمالك أمام البنك

ححضر حسين لبيب ولجنته الذي رحلت رسمياً عن نادي الزمالك، مباراة القلعة البيضاء أمام البنك الأهلي ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويعد ذلك اللقاء الاخير للجنة المكلفة بإدارة الزمالك قبل رحيلهم بشكل نهائي، وسيقوموا بالحضور من أجل الشد من أزر اللاعبين وتحفيزهم، وشددوا عليهم أن تركيزهك في الملعب فقط ولا ينشغلوا بما يحدث في الخارج.

وانتهت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي بالتعادل 1/1 على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.