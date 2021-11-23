/662692/طاقة-النواب-تناقش-طلب-النائبة-منى-عمر-بشأن-استمرار-خطوط-الضغط-العالي-بجوار-مساكن-الأهالي

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها الاسبوع المقبل، حيث تعقد لجنة لجنة الطاقة والبيئة برءاسة النائب حسام عوض الله لمناقشة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر بشأن استمرار خطوط الضغط العالي بجوار مساكن الأهالي بقرية أبيس الرابعة بالناصرية بالأسكندرية وهو ما يشكل خطرا كبيرا عليهم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان

خطوط الضغط العالي بالاسكندرية

هذا ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاسبوع الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية.

فلسفة المشروع شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة

الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.