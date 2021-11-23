مي رشدي: تولي مصر رئاسة «الكوميسا» يُعزز صادرات مصر في مختلف الدول الأفريقية

/662693/مي-رشدي-تولي-مصر-رئاسة-الكوميسا-يعزز-صادرات-مصر-في-مختلف-الدول-الأفريقية

قالت النائبة مي رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن تسلم مصر الرئاسة الدورية لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن إطار فعاليات أعمال القمة الحادية والعشرين، يُعزز صادرات مصر في مختلف الدول الأفريقية.

دوت الخليج يرصد تعليق مي رشدي بشأن رئاسة مصر للكوميسا

رئاسة مصر لقمة الكوميسا

وأوضحت مي رشدي، خلال بيان لها اليوم، أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادى بين مصر والدول الإفريقية، ولاسيما في ظل رئاستها للكوميسا، ورغبتها في نقل تجربة الإنجازات التي حققتها علي أرض مصر إلي مختلف الدول الإفريقية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم أولى اهتماما كبيرا بالقارة الأفريقية بعد فترة من الإهمال، مؤكدة ان مصر عادت مرة أخري إلي ريادة القارة والقيام بدور القائد لحل المشاكل التي تواجه القارة.

هذا ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاسبوع الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية.

فلسفة المشروع

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة

الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.