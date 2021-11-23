عرض مسلسل «الجسر» لـ نيللي كريم وعمرو سعد في هذا الموعد

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دوت الخليج يرصد موعد عرض مسلسل الجسر لنيللي كريم وعمرو سعد

ويعرض مسلسل «الجسر» على المنصة في نهاية ديسمبر المقبل، وتدور أحداثه فى 6 حلقات فقط، تقدم نيللى فيه دور زعيمة مستعمرة تستولى على المنطقة التى تعيش فيها، وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث فى إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

إبراهيم عيسى مؤلفا لمسلسل نيللي كريم رمضان 2022

هذا وأعلنت شركة العدل جروب عن مشاركة الإعلامي إبراهيم عيسى لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية كمؤلف في مسلسل نيللي كريم الجديد والذي يحمل اسم “النجمة”.

مسلسل نيللي كريم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل ومن المقرر أن تخوض نيللي كريم من خلاله المارثون الرمضاني القادم 2022، وفقا لما أعلنته الشركة المنتجة.

عمرو سعد في السباق الرمضاني 2022

وقرر عمرو سعد أيضا خوض المنافسة الرمضانية للعام المقبل من خلال مسلسل جديد بالتعاون مع المنتج صادق الصباح وذلك بعد تألقه في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «ملوك الجدعنة» بجانب الفنان مصطفى شعبان الذي شهد نجاحا ساحقا خلال فترة عرضه.

ويتولى إخراج مسلسل عمرو سعد الجديد الفنان أحمد خالد موسي اذ أنهم يدرسان أكثر من فكرة لتقديمها في سباق رمضان، خاصة وأن سعد يمتلك حقوق تقديم روايات مهمة مثل أولاد حارتنا واللص والكلاب والعائش في الحقيقة وصدي النسيان.

أخر أعمال نيللي كريم قبل زواجها

وتعتبر آخر أعمال الفنانة نيللي كريم، هو مسلسل ضد الكسر، الذي عُرض في رمضان 2021، وكانت قد تعاونت فيه مع شركة العدل جروب أيضًا، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، وشارك في بطولته كثير من نجوم الفن، منهم الفنان محمد فراج، لقاء الخميسي، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

أما عن آخر أعمال عمرو سعد فهو مسلسل «ملوك الجدعنة»، الذي شارك به في السباق الرمضان المنصرم، بطولته إلى جانب مصطفى شعبان، ورانيا يوسف، وعمرو عبد الجليل، وياسمين رئيس، وأحمد صفوت، ودلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.