اختتام دورة تدريبية للعناصر الشرطية الإفريقية فى قوات حفظ السلام

جدة - نرمين السيد - اختتمت أعمال دورة الأمن والسلامة فى بيئة العمل الميدانى، والتى نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام، بمشاركة 33 متدربا من 18 دول إفريقية من الكوادر الشرطية القيادية.





استهدفت الدورة رفع كفاءة العناصر الشرطية المشاركة فى عمليات حفظ السلام من خلال التركيز على عدة محاور، أهمها التعامل مع التحديات المرتبطة بميدان العمل من طرق وعرة أو ظروف مناخية صعبة، والتعامل مع الأزمات مثل احتجاز الرهائن أو التعرض لإطلاق النيران من عناصر معادية. وتُعدُ الدورة أول أوجه التعاون بين الوكالة المصرية والمركز، بموجب بروتوكول التعاون الذى تم التوقيع عليه بين الجانبين فى شهر سبتمبر الماضى.

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