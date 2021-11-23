وزير العدل يستقبل نظيره السعودي

استقبل صباح اليوم المستشار/ عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة نظيره السعودي الدكتور/ وليد الصمعاني وزير العدل بالمملكة العربية السعودية، الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تستغرق يومين . يستعرض الوزيران خلالهما سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، في مجال تطوير منظومة التقاضي عبر مشروعات التحول الرقمي .

وخلال الاجتماع أعرب وزير العدل المصري عن سعادته البالغة بهذه الزيارة التي تجسد العلاقات القوية والمتميزة بين الدولتين الشقيقتين ، مؤكدا أن اعتزازه بالتنسيق مع وزارة العدل السعودية يأتي في إطار المكانة الرفيعة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين .

وعقب انتهاء مراسم الضيافة ، اصطحب الوزير عمر مروان ضيفه الكريم في جولة ميدانية لمحكمة عابدين تفقدا خلالها سير العمل بالمكاتب الأمامية لمقر المحكمة واستمع الضيف لشرح حول نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد المطبق حديثاً بمحاكم الجمهورية .

ويشمل برنامج الزيارة جولة صباح غد لمحكمة النقض وتجربة استخراج الشهادات المميكنة من وحدة إصدار الشهادات عن بعد ، وجولة داخل محكمة القاهرة الاقتصادية واستعراض آليات التقاضي الإلكتروني المطبقة بها ، ومناقشة للمشروعات التقنية التي استحدثتها وزارة العدل المصرية مؤخراً .