8 لاعبات مصريات في بطولة العالم للتايكوندو بالسعودية

يشارك منتخب التايكوندو فى منافسات بطولة العالم G4، و التى تقام بالسعودية فى الفترة من 23 إلى 28 نوفمبر الجاري، حيث تقام منافسات المصريين يوم 25 من نفس الشهر.

وتضم بعثة منتخب التايكوندو فى البطولة 8 لاعبات هن كل من شهد سامي ، ومرام نبيل ، ومنه الله مدحت، وأشرقت نبيل، وحبيبة سعيد، ونادين عمرو، وآيه محمد، وتقي شعبان.

ويتكون الجهاز الفنى من أسامة السيد ومحمد مجدي، ويرأس البعثة عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو ، حيث تطير البعثة مساء اليوم الى السعودية استعدادا لانطلاق المنافسات.

وحقق منتخب التايكوندو إنجازا كبير بالفوز بميداليتين بروزنيتين عن طريق هداية ملاك وسيف عيسي فى اولمبياد طوكيو بالاضافة إلى ميدالية فضية في بارالمبياد طوكيو عن طريق محمد الزيات.