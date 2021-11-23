/662682/أرباح-مليارية-وعوائد-ضخة-إحصائيات-شركة-أوراسكوم-تنسف-ادعاءات-ساويرس-حول-طبيعة-عمل-القطاع-الخاص

تصريحات عشوائية مرسلة أطلقها رجل الأعمال، نجيب ساويرس، بشأن مسار عمل القطاع الخاص، وهو ما يتعارض كليةً مع نصوص العمل الجارية، والقوانين المنظمة، وحتى مع إطار ما ينفذه من مشاريع.

أرباح ضخمة

الأعمال الميسرة للقطاع الخاص والناجحة تظهر جليًا فى أعمال رجل الأعمال نجيب ساويرس، حيث تتمتع شركة «أوراسكوم» التى يملكها ووفقا لآخرالقوائم المالية الخاصة بالشركة في 25 مارس 2021، بحجم أعمال ضخم وعدد كبير من المشروعات في مصر.

أعمال ساويرس الضخمة فى إطار ما نظمه القانون، والذى يتيح للقطاع العمل بأريحية ساهم فى أن إيرادات الشركة نمت خلال 2020 بنحو %6 وبرغم تأثيرات كورونا.

كما أن إيرادات الشركة ارتفعت خلال 2020 إلى 3.37 مليار دولار، مقابل 3.18 مليار فى 2019، وأيضًا المشاريع المنفذة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال العام الماضي.

عوائد مليارية

هذا وأن العقود الجديدة بالشركة تشمل قطاعات أساسية متنوعة مثل النقل والبنية التحتية ومراكز البيانات، والخدمات اللوجيستية.

وإليكم بعض الأعمال التى عملت عليها شركة أوراسكوم خلال الفترة الماضية، والتى غلب عليها طابع التيسير التام:-

- تنفيذ أطول خط للمونوريل القطار الكهربائي فى العالم بمصر.

- توقيع عقود جديدة في 2020 بقيمة 2 مليار دولار، والتى بموجبها جرى تفعيل عقود شملت مترو القاهرة و«اللوجيستيات والطرق السريعة والأعمال التجارية».

كما شملت العقود أيضًا مشروعات في البنية التحتية والنقل ومراكز البيانات والمياه والقطاعات التجارية.

هذا ونفذت أوراسكوم أيضًا الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال السكك الحديدية بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، بقيمة إجمالية للعقد حوالى 800 مليون دولار، وتتجاوز حصة أوراسكوم للإنشاءات حوالى 350 مليون دولار.

وأيضًا الشركة نفذت عشرات المشروعات في مصر، ففي كل مكان ستجد أوراسكوم، بخلاف أن الشركة استفادت من نشأتها والمكاسب التي حققتها في مصر وانطلقت في العالم واستطاعت بحسب بياناتها زيادة مركزها النقدى الصافى إلى 358.6 مليون دولار، مقارنة مع 279 مليون دولار خلال عام 2019، ارتفع إجمالى حقوق المساهمين بنسبة %10 على أساس سنوى إلى 642 مليون دولار بنهاية 2020.

شركة أوراسكوم التى يملكها ساويرس حققت أرباحاً بقيمة 97.1 مليون دولار خلال 2020، وأرباحًا تصل لـ 131.1 مليون دولار فى 2019.

كما بلغت أرباح مساهمى الشركة الأم 90.9 مليون دولار فى 2020، و 121.3 مليون دولار العام السابق لهُ.

عائلة ساويرس بشكل عام هي أغنى أغنياء مصر، والعالم العربي، بحجم ثروة 55 مليار دولار بحسب قائمة فوربس لأغنياء العالم في عام 2021 م.

وبحسب القوائم المالية التي أعلنتها إحدى شركات عائلة ساويرس، وهي أوراسكوم للانشاءات، في 25 مارس 2021م، نجد أنها تتمتع بحجم اعمال ضخم وعدد كبير من المشروعات في مصر، وهو ما يتعارض مع تصريحات ساويرس نفسه بشأن التدخل فى اختصاصات القطاع الخاص.