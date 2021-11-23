/662703/بنك-CIB-يحقق-إنجازات-استثنائية-ببرنامج-السندات-الخضراء-بالتعاون-مع-مؤسسة-التمويل-الدولية-لتمويل-مشروعات-بقيمة-70-مليون-دولار

من المتوقع أن تعزز هذه المشروعات الهامة الاستثمارات الخضراء للقطاع الخاص ومعاملات المباني الخضراء على المدى البعيد وهو ما سيمهد الطريق لتحقيق النمو المستدام بما يتماشى مع رؤية مصر الاستراتيجية لعام 2030.

دوت الخليج

قام البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)– أكبر بنك قطاع خاص في مصر – بإطلاق برنامج السندات الخضراء لتعزيز تمويل المشروعات التي تقدم حلول مستدامة لحل أزمة تغير المناخ والقضايا البيئية الأساسية مثل نفاد الموارد الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي وتلوث الماء والهواء والتربة. سيساهم البرنامج في دعم اقتصاد مصر الأخضر وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مصادر الطاقة في مصر، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المباني الخضراء في جميع أنحاء الجمهورية، وتطوير أفضل ممارسات ترشيد استهلاك مصادر الطاقة في القطاع الصناعي.

وقد تم تنظيم حفل غذاء لمناقشة آخر المستجدات والإنجازات التي تم تحقيقها من خلال البرنامج في 15 نوفمبر 2021 بفندق سانت ريجيس بحضور كل من شريف سامي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بـCIB وحسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بـCIB مع مانويل رييس-ريتانا، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية في أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية و ساندرا بوما، مديرة الاستثمار بالمؤسسات المالية في أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.

وقد قام CIB بإصدار إطار عمل السندات الخضراء خلال هذا العام لتحديد المبادئ والإرشادات التوجيهية لإصدار السندات الخضراء، وهو ما يعكس التزام البنك الراسخ بتطوير ممارسات التمويل المستدام وتعزيز مكانته الرائدة في القطاع المصرفي المصري. بالإضافة إلى ذلك، يتوافق هذا الإطار مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ويعزز استراتيجية التمويل المستدام للبنك حيث سيتم استخدامه كمرجع لإصدار السندات الخضراء بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للبنك، واحتياجات التمويل المستقبلية وإطار نظام الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS).

وفي هذا السياق، صرح السيد حسين أباظة أن البنك يؤمن بأن الجهود اتي يبذلها لدعم المشروعات الخضراء على المستوى المحلي ستساهم في تعزيز نمو سوق السندات الخضراء وستشجع جهات الإصدار الأخرى والمستثمرين والجهات التنظيمية على التنسيق فيما بينهم على المستويين المحلي والإقليمي لتنمية هذا السوق للوصول بصافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050.

بنك CIB يحقق إنجازات استثنائية ببرنامج السندات الخضراء

بالإضافة إلى ذلك، تشمل محفظة المشروعات الخضراء التي تم الموافقة على تمويلها من خلال عائدات السندات الصادرة من CIB، مشروعات من مختلف القطاعات الصناعية تبلغ قيمتها حوالي 70 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك المقر الرئيسي للـCIB في العاصمة الإدارية الجديدة الذي سيحصل قريبًا على شهادة البناء الأخضر. كما قام البنك بعقد اتفاقية شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير أولى مشروعات تمويل المباني الخضراء في مصر التي من المتوقع أن تشكل حصة كبيرة من المشروعات الممولة، إلى جانب 3 مشروعات أخرى في القطاع المصرفي والتعليمي والأغذية والمشروبات وغيرها من المشروعات الواعدة التي سيتم منحها شهادات البناء الأخضر قريبًا. ومن المتوقع أيضًا أن يقوم المستفيدين من المشروعات ذات المردود الإيجابي على البيئة بالترويج لمفهوم المباني الخضراء ولاسيما بعد التأكد من كفاءتها والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها. جدير بالذكر أنه تم إصدار السندات الخضراء بالتعاون مع مكتب ذو الفقار للمحاماة، المستشار القانوني لـCIB، وشركة ديلويت التي قامت بدور المراجعة.

تمويل مشروعات بقيمة 70 مليون دولار

و قال السيد مانويل رييس ريتانا : "نحن فخورون بأن استثمارنا في أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر بدأ يُتَرجم إلى أفعال. نتوقع أن يكون هذا المشروع الرائد مصدر إلهام للاعبين آخرين في القطاع الخاص لإطلاق العنان للتمويل للمشاريع الذكية مناخيًا ودعم انتقال مصر إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا."

وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، يقوم البنك حاليًا بتحديد وتقييم المشاريع المؤهلة بمحفظته، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 70 مليون دولار أمريكي. كما يلتزم CIB أيضاً بترسيخ ثقافة الممارسات الخضراء في جميع عملياته عبر توسيع نطاق التدريب ودعم تطوير المنتجات الجديدة بجميع قطاعات وإدارات البنك.