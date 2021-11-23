أحمد مرتضى لـ دوت الخليج: كرامتي رجعت بعد العودة لبيتي «الزمالك»

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أكد أحمد مرتضي لـ دوت الخليج، أنه سعيد بالعودة بالنادي، وانه سيكون هناك العديد من التعديلات في النادي في الفترة القادمة، للأحسن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشار في العودة لنادي الزمالك أن كرامته عادة له بعد العودة مع مجلس الإدارة مرة أخرى.

وأضاف احمد مرتضى: "في الفترة القادمة أتمنى مساندة الجمهور لنا في الفترة القادمة، وسنعمل بكل قوتنا من اجل الصالح للنادي".

وواصل: "بشكر المعية العمومية على الوقف بجانبنا في الفترة السابقة، على المجهود الذي قدموه معنا للعودة للنادي".

وزاد : "في الفترة التي قضاها مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، حصل الفريق على 14 بطولة في معدل 7 سنين مع مجلس الإدارة، أي بمعدل بطولتين في كل عام".

واختتم: "سيكون هناك العديد من التصريحات المهمة في كافة الجوانب، سواء الإدارية أو الفنية بعودة المستشار مرتضى منصور".

في حين عقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور اجتماع بمنزله، صباح اليوم لبدأ العمل، والقوف على بعض النقاط الهامة في الترة المقبلة المتبقية لمجلس الإدارة.

ويحضر الاجتماع كل أعضاء المجلس وهم المستشار أحمد جلال نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف القائم بأعمال أمين الصندوق، واللواء علاء مقلد وهاني زادة وأحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبدالفتاح وشريفه الفار.

خاص.. مرتضى منصور يطلب من أشرف صبحي مد فترته لعام إضافي

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لتولي إدارة النادي الأبيض ابتداءً من غداً الثلاثاء.

وطلب مرتضى منصور من الوزير استمرار مجلسه لمدة عام إضافي تعويضاً للفترة التي رحل فيها المجلس، ولكن وزير الرياضة رفض ذلك الطلب وأخطره بأن عودته للدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد فقط.

رسمياً عودة مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لعمله بالنادي

أصدرت وزارت الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، قرار بعودة المجلس السابق لإدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لعملة بالقلعة البيضاء.

وتم اصدار القرار بعودة مرتضى منصور ومجلس الإدارة لعمله، ليعود مرتضى ومجلس الإدارة لمنصبه السابق، على رئاسة مجلس إدارة الزمالك بدأ من اليوم.