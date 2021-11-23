أخبار مصرية

النائب احمد رمزي: الأهالي تموت والأسر تدمر بسبب طريق الخطابة..واللجنة توصي النقل بخطة زمنية محددة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

/662699/النائب-احمد-رمزي-الأهالي-تموت-والأسر-تدمر-بسبب-طريق-الخطابةواللجنة-توصي-النقل-بخطة-زمنية-محددة

قال النائب احمد رمزي  عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب،  ومقدم طلب الاحاطه حول عدم استكمال رصف وإزدواج طريق ( المناشي- الخطابة) لمسافة 40 متر بمحافظة الجيزه، أن هذا الطريق يطلق عليه طريق الموت، نتيجة كثرة الحوادث ووفاة العشرات سنويا عليه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة النقل اليوم 

41a21c1921.jpg

 

 

هيئة الطرق والكباري 

وأضاف رمزي، أثناء مناقشة لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، طلب الاحاطة الذ تقدم به، أن طريق ( المناشي – الخطاطبة) منذ عام ١٩٩٠ وأن هيئة الطرق والكباري تتباطئ في رصفه دون أسباب واضحة، قائلا : " الهيئة بتنزل ترصف ٢ كيلو وتوقف الشغل، وموش عارفين أمته يتم الانتهاء من رصف الطريق".

2b7544a29a.jpg

 

 

وتابع :"  الشباب تموت علي طريق، وأصابات سنوية لا حصر لها، وألاسر تدمر بالكامل، وكان أخر حادثه علي الطريق من شهر مات فيها أب واتنين من أبناءه،وهناك كل شهر حادثة او اتنين ، هل كل ذلك لا يدفع الحكومة ووزارة النقل لوقف نزيف الدماء علي هذا الطريق؟"، لافتا الي أهمية الطريق في الربط بين 4 محافظات حيوية، وأنه يتحدث بشكل يومي مع المسؤليين لإنهاء مأسة هذه الطريق ولكنه لا يجد الاستجابة الكافية .

b0f6efa3fd.jpg

 

وطالب النائب احمد رمزي بسرعه البدء في تنفيذ اعمال الازدواج وانارة ورفع طريق الخطاطبة المناشي في أقرب وقت.

ومن جانبه، وجه حسام بدر الدين  مدير الادارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري، الشكر للنائب احمد رمزي، وجهده في حل أزمة الطريق، موضحا أن طريق المناشي الخطاطبة كان به معوقات منها نزع ملكية، متعهدا بالبدء في العمل بالطريق خلال شهر من الآن.

5ab0659a9d.jpg

 

366f86f95d.jpg

 

 

d3f9f740b1.jpg

 

 

e96cf9b5c5.jpg

 

 

8d4c948ab6.jpg

 

 

ولفت مدير الإدارة المركزية بهيئة الطرق والكباري، أنه  تم اسناد الطريق لشركة النيل للطرق والكباري وسيكون بداية العمل مع بداية يناير ٢٠٢١ في ازدواج الطريق ، ورفع كفاءته. واوصت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، بإفادة وزارة النقل والمواصلات والتنمية المحلية حول الفترة الزمنية ،والخطط المالية ورفع كفاءة وتطوير واضاءة ورفع كفاءة طريق المناشي الخطاطبة بطول ٤٠ كم، وعمل اضاءة جديدة للطريق الذي سيتم استكماله خلال الفترة القادمة وذلك اعتبارا من يناير ٢٠٢١.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب احمد رمزي: الأهالي تموت والأسر تدمر بسبب طريق الخطابة..واللجنة توصي النقل بخطة زمنية محددة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا