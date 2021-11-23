النائب احمد رمزي: الأهالي تموت والأسر تدمر بسبب طريق الخطابة..واللجنة توصي النقل بخطة زمنية محددة

/662699/النائب-احمد-رمزي-الأهالي-تموت-والأسر-تدمر-بسبب-طريق-الخطابةواللجنة-توصي-النقل-بخطة-زمنية-محددة

قال النائب احمد رمزي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومقدم طلب الاحاطه حول عدم استكمال رصف وإزدواج طريق ( المناشي- الخطابة) لمسافة 40 متر بمحافظة الجيزه، أن هذا الطريق يطلق عليه طريق الموت، نتيجة كثرة الحوادث ووفاة العشرات سنويا عليه.

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هيئة الطرق والكباري

وأضاف رمزي، أثناء مناقشة لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، طلب الاحاطة الذ تقدم به، أن طريق ( المناشي – الخطاطبة) منذ عام ١٩٩٠ وأن هيئة الطرق والكباري تتباطئ في رصفه دون أسباب واضحة، قائلا : " الهيئة بتنزل ترصف ٢ كيلو وتوقف الشغل، وموش عارفين أمته يتم الانتهاء من رصف الطريق".

وتابع :" الشباب تموت علي طريق، وأصابات سنوية لا حصر لها، وألاسر تدمر بالكامل، وكان أخر حادثه علي الطريق من شهر مات فيها أب واتنين من أبناءه،وهناك كل شهر حادثة او اتنين ، هل كل ذلك لا يدفع الحكومة ووزارة النقل لوقف نزيف الدماء علي هذا الطريق؟"، لافتا الي أهمية الطريق في الربط بين 4 محافظات حيوية، وأنه يتحدث بشكل يومي مع المسؤليين لإنهاء مأسة هذه الطريق ولكنه لا يجد الاستجابة الكافية .

وطالب النائب احمد رمزي بسرعه البدء في تنفيذ اعمال الازدواج وانارة ورفع طريق الخطاطبة المناشي في أقرب وقت.

ومن جانبه، وجه حسام بدر الدين مدير الادارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري، الشكر للنائب احمد رمزي، وجهده في حل أزمة الطريق، موضحا أن طريق المناشي الخطاطبة كان به معوقات منها نزع ملكية، متعهدا بالبدء في العمل بالطريق خلال شهر من الآن.

ولفت مدير الإدارة المركزية بهيئة الطرق والكباري، أنه تم اسناد الطريق لشركة النيل للطرق والكباري وسيكون بداية العمل مع بداية يناير ٢٠٢١ في ازدواج الطريق ، ورفع كفاءته. واوصت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، بإفادة وزارة النقل والمواصلات والتنمية المحلية حول الفترة الزمنية ،والخطط المالية ورفع كفاءة وتطوير واضاءة ورفع كفاءة طريق المناشي الخطاطبة بطول ٤٠ كم، وعمل اضاءة جديدة للطريق الذي سيتم استكماله خلال الفترة القادمة وذلك اعتبارا من يناير ٢٠٢١.