نقل النواب تعلن عن عدد من الزيارات لتفقد الطرق الداخليه بالمحافظات«صور»

/662700/نقل-النواب-تعلن-عن-عدد-من-الزيارات-لتفقد-الطرق-الداخليه-بالمحافظاتصور

ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، طلب الاحاطة المقدم من النائب خالد تامر طايع حول الحاجه الي انشاء مخرج ومطلع لمحور 26 يوليو لربطه بطريق ترعة المنصوريه ضمن اعمال توسعه المحور بنطاق محافظة الجيزة .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع نقل النواب اليوم

الزيارات الميدانية لنقل النواب

واوصت اللجنة بضرورة التواصل بين وزارة النقل والمواصلات والتنمية المحليه، والموارد المائية والري ، وهيئة التعمير ، والهيئة الهندسية لعمل الدراسات اللازمه حتي يكون

هناك حل عملي على ارض الواقع،و التواصل مع الهيئة الهندسية للرد على طلب الاحاطه.

كما اعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات عن قيام اللجنة خلال الفترة القادمة بعدد من الزيارات لتفقد الطرق الداخليه بالمحافظات.

هذا ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاسبوع الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية.

فلسفة المشروع

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة

الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.