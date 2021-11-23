/662701/مصر-الحديثة-مصر-تسعي-من-خلال-رئاسة-الكوميسا-تحقيق-تعاون-مثمر-بين-الدول-الأفريقية

قال الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إن تولي مصر رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية "الكوميسا"، يؤكد أن علي حجم الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية عام 2014 ليكون هناك تعاون مثمر بين الدول الأفريقية.

دوت الخليج يرصد تعليق حزب مصر الحديثة بشان رئاسة مصر للكوميسا

قمة الكوميسا

وأضاف دعبس، خلال بيان له اليوم، أن مصر ستعمل خلال رئاستها للكوميسا على تحقيق التكامل الاقتصادي دعم مشروعات التنمية الاقتصادية لتحقيق نهضة حقيقة في أفريقيا، وأن مصر أصبحت الأن تمثل نقطة الالتقاء بين دول القارة السمراء كافة.

وأشار رئيس حزب مصر الحديث، إلي أن "الكوميسا" أحد التجمعات الإقليمية التى تبنى عليها منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والتي تعتبر حجر من أحجار الأساس بهذه المنطقة، مؤكدا أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية.

القارة السمراء

وأوضح الدكتور وليد دعبس، أن مصر ترى من خلال أفريقيا أنها مصدر كبير وأرض خصبة للتعاون والتبادل التجاري، مؤكدا أن مصر استعادت دورها المحوري والإقليمي في القارة، وأصبحت مهمتها ليس فقط دعم حركة التبادل التجاري بقدر ما أصبح دورها منصب على تحقيق سبل التنمية المستدامة.