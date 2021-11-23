النائب سامي نصرالله: رئاسة مصر لـ"الكوميسا" يعزيز العلاقات الاقتصادية مع القارة الافريقية

/662702/النائب-سامي-نصرالله-رئاسة-مصر-لـالكوميسا-يعزيز-العلاقات-الاقتصادية-مع-القارة-الافريقية

قال النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن تسلم مصر الرئاسة الدورية لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن إطار فعاليات أعمال القمة الحادية والعشرين، يعد فرصة كبير لجذب مزيد من فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع القارة الافريقية.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب سامي نصر الله بشأن رئاسة مصر للكوميسا

رئاسة مصر للكوميسا

وأوضح نصرالله، خلال بيان له اليوم، أن لرائسة مصر لهذا التجمع يساهم في مواجهة التحديدات التي تواجه دول القارة والعالم بسبب جائحة كورونا، لافتا إلي ان أفريقيا تعد ركيزة اساسية في السياسية الخارجية المصرية بدعم من الرئيس السيسي حيث شهدت العلاقات المصرية مع الدول الافريقية تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة .

وثمن عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال هذه القمة، والتي تناولت عدد من الملفات الهامة لعل أبرزها ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية وأنها فرصة واعدة للاستثمار والمنافسة .

وأشار النائب سامي نصر الله، إلي أن قمة الكوميسا تهدف إلى بلوغ التنمية المستدامة للدول الأعضاء ولذلك وضعت مصر رؤيتها بهدف تكامل الأعمال بين دول الإقليم لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.