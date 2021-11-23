/662707/بعد-رئاسة-مصر-لقمة-الكوميسا-اتصالات-النواب--الاقتصاد-الرقمي-ضروري-لمواجهة-تحديات-القارة

عبر النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن سعادته بعد تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا»، مشيدا بحديث الرئيس السيسي، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها ان تحقق التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة الأفريقية، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي بين الدول المشاركة.

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وأوضح "منصور" خلال بيان صادر له اليوم الثلاثاء، أن رئاسة مصر للكوميسا بعد انقطاع دام 20 عام، يأتي تتويجا للجهود التي قامت بها الفترة السابقة من عمل تقارب فعال وحيوي داخل القارة السمراء، كما انه يعكس حجم الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية للعودة مرة أخرى للريادة الأفريقية.

اتصالات النواب: الاقتصاد الرقمي ضروري لمواجهة تحديات القارة

ونوه وكيل اتصالات النواب إلى ان القمة ستعقد تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي»، وذلك بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا، مؤكدا اهمية هذا الأمر في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود والمواجهة لتداعيات فيروس كورونا، حيث أن الجائحة فرضت على الجميع الاستخدام السريع والحتمي لأدوات التحول الرقمي لدورها الكبير والفعال على تجاوز الأزمة بأقل الخسائر.

وأشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، النائب أحمد نشأت منصور إلى أنه تم افتتاح المركز المصرى الأفريقى للتدريب فى مجال تنظيم الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، والذي يهدف إلى تنمية قدرات منظمى الاتصالات والهيئات ذات الصلة بأفريقيا من خلال منظومة تدريبية من شأنها ضم الخبرات المصرية حتى يستطيعوا أن يساهموا فى بناء اقتصاد أفريقى رقمى واعد.

وأوضح " منصور" أن خطوة رئاسة مصر تجمع "الكوميسا" ،من شأنه تحقيق العديد من المزايا بشأن تسريع وتيرة التعاون بين الدول المشاركة في كافة المجالات بما يضمن تلبية طموحات ورغبات المواطنين.، وتحقيق النمو الصناعي والاقتصادي عن طريق تعزيز حركة التجارة والتبادل التجاري.