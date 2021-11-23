القمة 21 للكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تزامنًا مع عقد القمة الـ21 لتجمع الكوميسا نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فيديوجرافيك يتضمن أبرز نقاط أجندة القمة هذا العام تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمى الاقتصادى الاستراتيجى" تجتمع الدول الأعضاء فى تجمع الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمى لتيسير ممارسة الأعمال داخل التجمع وتعزيز قدرتهم على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتهم.





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