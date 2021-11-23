تسجيل مليون و64 ألف من سكان محافظة الأقصر بمنظومة التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تسجيل مليون و64 ألف و767 من سكان محافظة الأقصر بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة فى شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم.





جاء ذلك خلال تفقد مجمع الأقصر الطبى الدولى "مستشفى الأقصر الدولى سابقًا"، اليوم الثلاثاء، على هامش جولته الميدانية لمتابعة استعدادات خطة التأمين الطبى للحدث التاريخى "افتتاح طريق الكباش الجديد" بمحافظة الأقصر.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الموقف التنفيذى لتطبيق المنظومة الجديدة بالأقصر، وسير العمل بالمنشآت الطبية التى تعمل ضمن المنظومة الآن، والبالغ عددها 54 منشأة طبية بواقع "49 وحدة ومركز طبى و5 مستشفيات"، وذلك من إجمالى 65 منشأة طبية من المقرر أن تشملها المنظومة الجديدة بالأقصر، بواقع "

59 وحدة ومركز طبى و 6 مستشفيات".

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع الخدمات الطبية التى تم تقديمها لأهالى محافظة الأقصر وإقليم جنوب الصعيد بمختلف التخصصات الطبية ضمن المنظومة الجديدة، حيث بلغت مليون و759 و438 خدمة طبية كما بلغ إجمالى العمليات الجراحية والتداخلات الطبية الدقيقة 39 ألف و643 إجراء، وذلك منذ تطبيق المنظومة بالمحافطة فى شهر فبراير الماضى.

وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير وجه بالتوسع فى التعاون بين مستشفيات التأمين الصحى الشامل، وجامعات إقليم جنوب الصعيد، للاستعانة بأساتذة الجامعات والاستشاريين للمشاركة فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بما يعود بالنفع على صحة المريض المصرى وفى إطار التكامل بين جميع مؤسسات الدولة.

ولفت المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير اطلع على الخدمات الطبية المستحدثة فى التداخلات الدقيقة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية لخدمة أهالى محافظة الأقصر.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تابع الموقف التنفيذى لأعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجهيزات الجارية بعدد من المستشفيات التى من المقرر أن تعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيدًا بنسب الإنجاز، حيث تعد الأقصر من أوائل المحافظات التى عملت على ضغط الجدول الزمنى لتطبيق المنظومة الجديدة.

يُذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) والتى انطلقت بهم المنظومة 16 فبراير من العام الجارى، ومحافظة (بورسعيد) التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتى (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.