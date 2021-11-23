السيسى يطلق الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للكوميسا 2021-2025

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس فى كلمته، خلال رئاسته لقمة الكوميسا: "أعرب عن سعادتى لإطلاق الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى أثناء تولى مصر رئاسة قمة الكوميسا"، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية تهدف لتحقيق التعاون بين دول الكوميسا، وتحقيق التكامل الاقتصادى.

وشدد الرئيس السيسى على أن تضافر الجهود سيساهم فى تنفيذ جهود الخطة ربطها بالأهداف المرجوة، متوجها بالشكر لمن أعد هذه الخطة.

وفى البيان الختامى لمؤتمر قمة الكوميسا الحادى والعشرين، سلم الرئيس السيسى الخطة للأمين العام للكوميسا.

وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، رئاسة الكوميسا، حيث تتطلع مصر إلى تأكيد دورها الريادى فى محيطها الإفريقى من خلال المساهمة فى زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول تجمع الكوميسا فى العديد من المجالات الاقتصادية.

ويضم تجمع الكوميسا فى عضويته 21 دولة هى: الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وبوروندى، وإريتريا، ومصر، وجيبوتى، وكينيا، وإثيوبيا، وإسواتينى (سوازيلاند)، ومالاوى، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوى، وزامبيا، وأوغندا، بحسب موقع منظمة الكوميسا.