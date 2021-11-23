مصلحة الطب الشرعى تحصل على شهادة الاعتماد الدولى لفحص الجثامين

جدة - نرمين السيد - تتويجا لجهود وزارة العدل فى تطوير منظومة العمل بالقطاعات والمصالح التابع لها، ووفقا لتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل بإتباع أحدث الأساليب العلمى والمعايير الدولية فى مجال الطب الشرعى، ومد جهات الخبرة الفنين المعاون للهيئات القضائين بالأجهزة الحديث والمتطورة.





وعلى مدار عامين تحت إشراف لجان تفتيش من هيئة الجودة العالمية الأيزو، بإجراء اختبار ومراجع العمل.

وافق المجلس الوطنى للاعتماد إيجاك التابع لوزارة التجارة والصناعة على منح شهادة الاعتماد الدولى لمصلحة الطب الشرعى المصرية كجهة تفتيش من النوع A فى مجال فحص الجثامين، وتشريحها وفحص الأنسج الجنائى وفحص المجنى عليهم والجناه فى قضايا العنف وذلك طبقا للمواصفات والمعايير الدولى lLAC-P15&2O21: 17020 ISO/ICE ووفق lLACO19 وهو الاعتماد الأول الدولى فى هذا المجال.

ووفقا لهذا الاعتماد يسمح لمصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل استخدام شعار اعتماد المجلس الوطنى طبقا لقواعد العمل بالمجلس رقم R4G، ومن المقرر أن يسرى هذا الاعتماد الدولى لمصلحة الطب الشرعى لمدة أربع سنوات من اليوم التالى لموافقن اللجنة المستقلة

الاعتماد والذى وافق 16 سبتمبر 2021.

والجدير بالذكر أنه فى 24 يناير 2019 وفى سابق تعد الأولى من نوعها فى إفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط حصلت مصلح الطب الشرعى على شهادة الاعتماد الدولى (الأيزو) فى مجال تحليل البصم الوراثين وفقا لمتطلبات المواصفن الدولى وبعد اجتياز اختبارات الكفاءة الدولى، وأضحت تقاريرها معترف بها دوليا، ويجوز للمحاكم الدولى الاستعاننة بخبراء الطب الشرعى المصرى خاصة فى المجالات التى حصل فيها على الاعتماد الدولى.