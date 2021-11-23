رئيس الوزراء: مبادرة مصر للتكامل الصناعي فى الكوميسا تعزز التكامل القارى

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن جائحة كورونا لا زالت تلقى بظلالها على بيئة الأعمال الدولية والإقليمية، وهو الأمر الذى يتعين معه تكثيف التعاون المشترك بين الدول الأعضاء فى الكوميسا للتغلب على آثار الجائحة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته بقمة الكوميسا، أن عقد منتدى استثمارى لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للدول الأعضاء يمثل فرصة هامة لجذب وتشجيع حركة الاستثمار داخل الإقليم، وأطلب من الوكالة العامة ووكالة الاستثمار العامة بالكوميسا العمل على ذلك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بالإقليم.

وأكد مدبولي أن مبادرة التكامل الصناعي لـ الكوميسا والتي قدمتها مصر سينعكس بصورة إيجابية على تعزيز التكامل الإقليمي بشكل خاص والتكامل القارى بشكل عام، مشددا على ترحيب مصر بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء بتنفيذ هذه المبادرة والاستفادة منها في إعادة تشكيل سلاسل القيمة الإقليمية واستغلال الموارد المتاحة لدى دول التجمع.