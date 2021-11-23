الرئيس السيسي: جائحة كورونا أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية.. ويتعين علينا استغلال الكوميسا لوضع سياسات وخطط تساهم فى تحفيز الطلب المحلي والإقليمي «ملف»

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ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية «الكوميسا» بمشاركة السادة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

دوت الخليج

حديث الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة الكوميسا

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى بداية حديثه خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة الكوميسا:” إن مصر ستعمل بكل جهد خلال رئاستها للسوق المشتركة للبناء على ما تقدم لتحقيق طموحات الدول الأعضاء".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي:"على الرغم من الجهود المبذولة على المستوى القارى إلا أن الدول لا تزال تعاني بسبب جائحة كورونا، وهو الأمر الذى يضع العديد من المسئوليات علينا والتى تحتاج إلى تضافر جهودنا المشتركة".

الرئيس السيسي: جائحة كورونا أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية

واستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي:" أثرت الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية، وأدت إلى تراجع الطلب والعرض وكذلك سلاسل التمديد والتوريد للسلع والبضائع.

وأكد الرئيس السيسي، على أن مصر ستعمل خلال رئاستها للكوميسا على تشجيع كافة المبادرات التى تهدف لتسريع بيئة العمل.

وتابع الرئيس السيسي، حديثه:” مصر تحرص على زيادة التكامل الاقتصادي مع الكوميسا لدفع العمل فى البنية التحتية”.

وأضاف الرئيس السيسي: مصر قامت بإطلاق مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي”.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن مصر تسعى إلى تشغيل الأعمال بمفهموها الشامل بما يساهم فى تسريع وتيرة التعافي. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" يتعين علينا استغلال الكوميسا لوضع سياسات وخطط، تساهم فى تحفيز الطلب المحلي والإقليمي، بما ينعكس على مستوى معيشة المواطن فى الدول الأعضاء".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" مصر تؤمن بالتكامل التجارى الإقليمي والقارى، ولقد ذهبت مصر إلى تطبيق الاعفاءات الجمركية وفقًا لمنطق المعاملة بالمثل".

وأكد الرئيس السيسي، على أن التعاون المشترك بين الدول الأعضاء يحتاج إلى مزيد من التصنيع وتطوير قدراتها التنافسية فى الإقليم".

وتابع الرئيس السيسي:" مما لا شك فيه أن هذه الجائحة ستعمل على إعادة تشغيل هذه السلاسل وفقًا للقدرات التنافسية، وهو الأمر الذى يلزم لدول الكوميسا استغلاله لزيادة التصنيع المشترك".

هذا وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن قمة تجمع الكوميسا التي ستنعقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن مصر تسعى إلى تشغيل الأعمال بمفهموها الشامل بما يساهم فى تسريع وتيرة التعافي.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" يتعين علينا استغلال الكوميسا لوضع سياسات وخطط، تساهم فى تحفيز الطلب المحلي والإقليمي، بما ينعكس على مستوى معيشة المواطن فى الدول الأعضاء".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" مصر تؤمن بالتكامل التجارى الإقليمي والقارى، ولقد ذهبت مصر إلى تطبيق الاعفاءات الجمركية وفقًا لمنطق المعاملة بالمثل".

وأكد الرئيس السيسي، على أن التعاون المشترك بين الدول الأعضاء يحتاج إلى مزيد من التصنيع وتطوير قدراتها التنافسية فى الإقليم".

وتابع الرئيس السيسي:" مما لا شك فيه أن هذه الجائحة ستعمل على إعادة تشغيل هذه السلاسل وفقًا للقدرات التنافسية، وهو الأمر الذى يلزم لدول الكوميسا استغلاله لزيادة التصنيع المشترك".

هذا وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن قمة تجمع الكوميسا التي ستنعقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.