/662681/افتتاح-المقر-الجديد-لاتحاد-الكرة-الخميس-المقبل-بحضور-انفانتينو

يفتتح الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في الثانية من بعد ظهر الخميس المقبل المقر الجديد للاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية الذي تم الانتهاء من تشييده وفق أحدث النظم العالمية في المنشآت الرياضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يتم الافتتاح بحضور عدد كبير من أسرة كرة القدم على مستوى العالم يتقدمهم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وفاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي والمهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي يوم الجمعة المقبل ، وبما يتواءم مع حجم المناسبة التي تأتي.

أكد إبراهيم حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن هاني أبو ريدة هو السبب الرئيسي في عدم تدريب حسام حسن الفراعنة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “أون تايم سبورتس” “هاني أبو ريدة هو من يدير كرة القدم المصرية، وحارب لأخر لحظة حتى لا نتواجد في تدريب منتخب مصر”.

وتابع “هاني أبو ريدة يريد دائما تواجد المقربين منه في تدريب منتخبات مصر المختلفة، ولا يبحث عن الكفاءة التدريبية، ودائما حسام وإبراهيم حسن “تقام على قلبه” ولا نعلم ماهي الأسباب التي تدفعه لهذا الأمر”.

إبراهيم حسن يهاجم كارلوس كيروش

وواصل “هناك مسئول كبير في الرياضة المصرية، تحدث مع حسام حسن وأكد له أنه سيكون مدرب منتخب مصر القادم ولكن، بعد ذك تدخل هاني أبو ريدة وأوقف هذا القرار، ولا أستطيع الحديث عن أسم المسئول الذي تحدث معنا”.

وأكمل “كيف لشخص مثل هاني أبو ريد خارج الاتحاد المصري لكرة القدم، وفي نفس الوقت يدير كرة القدم المصرية ويتحكم في المدربين؟ نريد من يرد على هذاا لسئول لإنقاذ كرة القدم المصرية”.

واختتم “حسام حسن كان قريب من تدريب منتخب مصر قبل تواجد كارلوس كيروش، ولكن ما حدث غير مفهوم”.